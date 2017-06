Jogador do Paraná Clube entra em seleção da Série B

Jhony: 20 desarmes e três passes para finalizações na Série B 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O volante Jhony, do Paraná Clube, está entre os 12 melhores jogadores da Série B 2017. É o que aponta a seleção do Blog Números da Bola, do Lance!, que utiliza estatísticas do Footstats para escolher os destaques da competição. Foram considerados os dados das cinco rodadas já disputadas.

Jhony entra na lista por ter acumulado nas cinco rodadas: 20 desarmes, 105 passes certos e três passes para finalizações.

O autor do Blog, o jornalista André Schmidt, explica os critérios. “Usando dados do Footstats, o blog monta um selecionado com os atletas que lideram as principais estatísticas da competição. No gol, por exemplo, fica com a camisa 1 o goleiro que tiver realizado a maior quantidade de defesas. Quando dois ou mais empatarem, a segunda estatística analisada será os gols sofridos. Nas laterais, os melhores cruzadores. Na defesa, os que mais rebateram bolas de suas áreas. No meio, um volante que desarma, outro que vira o jogo, um meia garçom e outro que cria. Na frente, um atacante goleador e outro finalizador. Como 12º jogador, o principal driblador”, afirma.

Jhony, 20 anos, foi revelado nas categorias de base do Paraná Clube. Com o técnico Cristian de Souza, tem atuado como único volante no esquema tático 4-1-4-1, à frente da linha de quatro defensiva e atrás dos quatro meias.

OS MELHORES DA SÉRIE B 2017

Após 5 rodadas, os jogadores com melhores estatísticas, segundo o Blog Números da Bola

1 Edson – ABC – 18 defesas/4 gols sofridos/23 lançamentos certos

2 Tiago Cametá – Ceará – 9 cruzamentos certos/9 desarmes/7 assistências para finalização

3 Wesley Matos – Vila Nova-GO – 52 rebatidas/6 desarmes/1 gol

4 Diego Jussani – Guarani – 49 rebatidas/5 desarmes/1 gol

5 Jhony – Paraná – 20 desarmes/105 passes certos/3 assistências para finalização

6 Romário – Ceará – 10 cruzamentos certos/12 desarmes/6 assistências para finalização

7 Bruno Nazário – Guarani – 13 assistências para finalização/0 assistências pra gol/1 gol

8 Ricardo – Luverdense – 12 viradas de jogo/6 desarmes/248 passes certos

9 Nico López – Internacional – 3 gols/6 finalizações certas/4 assistências para finalização/2 dribles

10 Fernando Gabriel – Paysandu – 2 assistências para gol/2 gols/9 assistências para finalização/2 dribles

11 Roberto – Ceará – 7 finalizações certas/2 gols/10 assistências para finalização

12º jogador – Patrick – Goiás – 8 dribles/0 finalizações certas/2 assistências para finalização/0 gols