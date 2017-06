Após chuvas, nível do rio Tietê sobe e leva espuma e lixo a ruas de Salto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma espuma branca formada pelo despejo de produtos químicos no rio Tietê invadiu a cidade de Salto (a 101 km de São Paulo) e deixou um rastro de lixo na manhã desta quarta-feira (7). A rua 24 de Outubro precisou ser interditada. Segundo a prefeitura da cidade, o rio subiu dois metros nos últimos dias, levando para Salto grande quantidade de lixo, principalmente garrafas pet, de outras cidades da região. Inicialmente, apenas a espuma podia ser vista pelos moradores, mas ela secou com o sol desta quarta, o que deixou visível grande quantidade de lixo. A concessionária responsável pela limpeza da cidade já iniciou os trabalhos no local, mas não foi informado quando eles devem ser concluídos. "Ocorre prejuízo à cidade, uma vez que as equipes deveriam se empenhar na limpeza e capinação dos parques, praças e vias públicas, ao invés de recolher o lixo trazido de outros municípios pelo Tietê", afirmou a prefeitura em nota. Não é a primeira vez que espuma branca é formada no rio Tietê na região de cidades como Salto e Pirapora do Bom Jesus. O fenômeno é frequente e está associado a presença de esgoto doméstico não tratado. A falta de oxigênio da água dificulta a degradação do detergente doméstico. A Prefeitura de Salto não soube informar se a espuma pode causar danos à saúde dos moradores. A Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) foi procurada, mas ainda não confirmou se chegou a ser acionada para atender a ocorrência.