'Não precisa problematizar tudo', diz Taís Araújo sobre pergunta de Otaviano Costa 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco depois de participar do "Vídeo Show", da Globo, Taís Araújo, 38, falou sobe a repercussão que teve uma pergunta do apresentador Otaviano Costa, 44,. Durante a atração, a atriz respondeu como Lázaro Ramos, 38, seu marido, gosta do seu cabelo: "Eu sempre me preocupei com o cabelo que eu mais gosto". Em vídeo divulgado na rede social Twitter nesta terça (6), a artista comentou o ocorrido. "Acho que tem uma coisa que precisa ficar clara. A gente não precisa problematizar tudo nessa vida. O Ota é meu amigo. Essa é uma pergunta que ele me faria sentado em uma mesa de jantar eu, ele, Lázaro e Flávia [mulher do apresentador]". No microblog, Otaviano também comentou o caso. "Não houve, absolutamente, nenhum mal entendido no nosso papo".