A tabela das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa-2018

CLASSIFICAÇÃO Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra - Saldo 1 - Brasil - 33 - 14 - 10 - 3 - 1 - 35 - 10 - 25 2 - Colômbia - 24 - 14 - 7 - 3 - 4 - 18 - 15 - 3 3 - Uruguai - 23 - 14 - 7 - 2 - 5 - 26 - 17 - 9 4 - Chile - 23 - 14 - 7 - 2 - 5 - 24 - 19 - 5 5 - Argentina - 22 - 14 - 6 - 4 - 4 - 15 - 14 - 1 6 - Equador - 20 - 14 - 6 - 2 - 6 - 23 - 20 - 3 7 - Peru - 18 - 14 - 5 - 3 - 6 - 22 - 23 - -1 8 - Paraguai - 18 - 14 - 5 - 3 - 6 - 13 - 21 - -8 9 - Bolívia - 10 - 14 - 3 - 1 - 10 - 12 - 32 - -20 10 - Venezuela - 6 - 14 - 1 - 3 - 10 - 17 - 34 - -17 1ª RODADA 8/10/15 Colômbia 2x0 Peru Chile 2x0 Brasil Argentina 0x2 Equador Venezuela 0x1 Paraguai Bolívia 0x2 Uruguai 2ª RODADA 13/10/15 Paraguai 0x0 Argentina Brasil 3x1 Venezuela Equador 2x0 Bolívia Uruguai 3x0 Colômbia Peru 3x4 Chile 3ª RODADA 12/11/15 Chile 1x1 Colômbia Equador 2x1 Uruguai Bolívia 4x2 Venezuela 13/11/15 Argentina 1x1 Brasil 14/11/15 Peru 1x0 Paraguai 4ª RODADA 17/11/15 Colômbia 0x1 Argentina Paraguai 2x1 Bolívia Brasil 3x0 Peru Venezuela 1x3 Equador Uruguai 3x0 Chile 5ª RODADA 24/3/16 Chile 1x2 Argentina Equador 2x2 Paraguai Bolívia 2x3 Colômbia Peru 2x2 Venezuela 25/3/16 Brasil 2x2 Uruguai 6ª RODADA 29/3/16 Paraguai 2x2 Brasil Colômbia 3x1 Equador Argentina 2x0 Bolívia Uruguai 1x0 Peru Venezuela 1x4 Chile 7ª RODADA 1/9/16 Colômbia 2x0 Venezuela Argentina 1x0 Uruguai Equador 0x3 Brasil Bolívia 0x3 Peru* Paraguai 2x1 Chile 8ª RODADA 6/9/16 Chile 3x0 Bolívia* Uruguai 4x0 Paraguai Brasil 2x1 Colômbia Venezuela 2x2 Argentina Peru 2x1 Equador 9ª RODADA 6/10/16 Paraguai 0x1 Colômbia Brasil 5x0 Bolívia Equador 3x0 Chile Uruguai 3x0 Venezuela Peru 2x2 Argentina 10ª RODADA 11/10/16 Colômbia 2x2 Uruguai Chile 2x1 Peru Argentina 0x1 Paraguai Venezuela 0x2 Brasil Bolívia 2x2 Equador 11ª RODADA 10/11/16 Colômbia 0x0 Chile Uruguai 2x1 Equador Paraguai 1x4 Peru Venezuela 5x0 Bolívia Brasil 3x0 Argentina 12ª RODADA 15/11/16 Chile 3x1 Uruguai Argentina 3x0 Colômbia Equador 3x0 Venezuela Bolívia 1x0 Paraguai 16/11 Peru 0x2 Brasil 13ª RODADA 23/3/17 Colômbia 1x0 Bolívia Paraguai 2x1 Equador Argentina 1x0 Chile Venezuela 2x2 Peru Uruguai 1x4 Brasil 14ª RODADA 28/3/17 Chile 3x1 Venezuela Brasil 3x0 Paraguai Equador 0x2 Colômbia Bolívia 2x0 Argentina Peru 2x1 Uruguai 15ª RODADA 31/8/17 Chile x Paraguai Brasil x Equador Venezuela x Colômbia Peru x Bolívia Uruguai x Argentina 16ª RODADA 5/9/17 Colômbia x Brasil Paraguai x Uruguai Argentina x Venezuela Equador x Peru Bolívia x Chile 17ª RODADA 5/10/17 Colômbia x Paraguai Chile x Equador Argentina x Peru Venezuela x Uruguai Bolívia x Brasil 18ª RODADA 10/10/17 Paraguai x Venezuela Brasil x Chile Equador x Argentina Peru x Colômbia Uruguai x Bolívia *A Bolívia foi punida por escalar irregularmente o defensor Nelson Cabrera contra Peru e Chile, pelas 7ª e 8ª rodadas. Assim, os adversários da Bolívia nestes jogos foram declarados vencedores por 3 a 0. ============= REGULAMENTO ============= As 10 seleções da América do Sul se enfrentam em turno e returno. Os quatro primeiros colocados têm vaga garantida no Mundial da Rússia-2018. O quinto colocado irá para uma repescagem internacional.