Com gol de brasileiro naturalizado, Itália bate desfalcado Uruguai em amistoso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Contra um Uruguai sem Edinson Cavani e Luis Suárez, ambos lesionados, a Itália teve vida fácil nesta quarta-feira (7) em um amistoso disputado no estádio Allianz Riviera, em Nice, na França. Os italianos venceram por 3 a 0 com gol contra de Giménez, um do brasileiro naturalizado Éder e outro de De Rossi, de pênalti. Diante de um adversário desfalcado de suas principais estrelas, a Itália mostrou superioridade desde o início, abrindo o placar logo cedo graças a um gol contra de Giménez aos 7min. O zagueiro uruguaio tentou desarmar Belotti, que dominara de peito dentro da área após lançamento de Insigne, mas acabou finalizando no ângulo, sem chances para o goleiro Muslera. O jogo foi para o intervalo com vantagem simples aos italianos, que pouco foram ameaçados pelo ataque da seleção sul-americana. Na etapa complementar, no entanto, o Uruguai chegou a balançar as redes com Cáceres após uma cobrança de falta. O lance acabou não valendo, pois a arbitragem marcou uma falta do defensor sobre Montolivo, seu marcador na jogada. O placar ampliado aos 38min do segundo tempo com o atacante Éder, que entrou no lugar de Belotti. Oportunista, o jogador da Inter de Milão aproveitou uma finalização errada de Gabbiadini, desviou de cabeça e mandou para as redes. Muslera reclamou de impedimento no lance, devidamente revistado pelo árbitro assistente de vídeo e validado pela arbitragem em campo. De Rossi fechou a conta nos acréscimos em cobrança de pênalti sofrido por El Shaarawy. Agora a Itália se prepara para encarar Lichtenstein pela sexta rodada do Grupo G das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018. A partida será no próximo sábado (10) no Estádio Friuli, em Udine, na Itália. A equipe treinada por Giampiero Ventura divide liderança da chave com a Espanha, com 13 pontos – os espanhóis encaram a Macedônia na rodada.