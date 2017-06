Polícia Civil prende 27 em operação contra furto em trens do interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu 27 pessoas, nesta quarta-feira (7), durante operação contra uma quadrilha que furtava carga de trens que circulam pelas regiões de Campinas e Piracicaba, no interior de São Paulo. Foram recuperados diversos objetos furtados. A operação teve início ainda durante a madrugada nas cidades de Campinas, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro e Pradópolis, após oito meses de investigações. Segundo a polícia, a quadrilha costumava saltar de pontes sobre os trens e, pelo teto das composições, retirava a carga. Segundo o delegado William Marchi, da delegacia de Cordeirópolis, o grupo era organizado, com equipes separadas para fazer o surfe sobre os trens e a subtração dos produtos, o transporte e o armazenamento. "Foram identificados alguns comerciantes que faziam a revenda de produtos. Inclusive, recebemos a visita de outros comerciantes, que trabalham licitamente, reclamando dessa concorrência desleal", afirmou o delegado à EPTV, afiliada da TV Globo. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), 120 policiais civis das seccionais da área atuaram para cumprir 30 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão. Dos mandados de prisão, 23 foram cumpridos e outras quatro pessoas foram presas em flagrante por receptações, furto e posse de munições de calibre restrito. Também foi apreendida uma pequena quantidade de maconha, mais de 300 sacos com produtos furtados, alguns galões com combustível e diversos celulares. Os casos foram registrados como organização e associação criminosa, furto, roubo, receptação, homicídio, perigo de desastre ferroviário, atentado contra a segurança de outro meio de transporte e dano.