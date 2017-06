Vaiado no último jogo, Cruzeiro busca recuperação na Bahia

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro visita o Bahia nesta quinta-feira (8), às 21h, sob pressão. Após perder em casa por 2 a 0 para a Chapecoense e ser vaiado por sua torcida, o time mineiro busca sua recuperação no Brasileiro no duelo na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quinta rodada do campeonato. Já o clima no clube baiano é oposto ao do adversário. A equipe vem embalada após os 3 a 0 contra o Atlético-GO na estreia do técnico Jorginho. Aliás, o comandante anterior, Guto Ferreira, deixou o time em alta: ele recebeu proposta do Internacional, na Série B, após conquistar a Copa do Nordeste. Apesar do momento conturbado do clube mineiro, Jorginho avaliou que o Bahia não terá a vida facilitada: “O Cruzeiro tem um potencial muito grande. Se não tivesse perdido o último jogo, teria condições de estar entre os primeiros. Sabemos o quanto vai ser difícil”. Não bastasse o mau momento, o Cruzeiro ainda sofre com desfalques. O zagueiro Caicedo está a serviço da seleção peruana, o meia Alisson e o volante Lucas Silva poderão ser poupados, e três jogadores seguem no departamento médico —o atacante Rafael Sóbis, o meia Arrascaeta e o zagueiro Manoel. Além disso, o zagueiro Dedé poderá ser novamente barrado por causa de dores no joelho esquerdo. Caso isso se confirme, o jovem Murilo deverá ser promovido titular. A escalação, contudo, é cercada de mistério, já que o treinador cruzeirense fechou à imprensa a maior parte do último treinamento. Em meio as baixas, o time de Mano Menezes pelo menos contará com três retornos: o atacante Rámon Ábila, que não foi relacionado contra a Chape, o lateral-direito Ezequiel e o meia Robinho, ambos recuperados de lesão. Pelo lado do Bahia, os titulares já foram definidos. A equipe será quase a mesma que venceu na rodada anterior, a única mudança é a saída do volante Ezequiel, que lesionou um ligamento no joelho direito. Jorginho já garantiu que Juninho será o escolhido para suprir o desfalque no meio. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior e Juninho; Zé Rafael, Allione e Vinícius; Edigar Junio. Técnico: Jorginho CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique e Ariel Cabral; Elber (Alisson), Robinho e Thiago Neves; Ramón Ábila. Técnico: Mano Menezes Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Juiz: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) Horário: 21h de quinta