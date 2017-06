Chapecoense e Grêmio jogam por manutenção de bom momento

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas equipes que têm brigado na ponta da tabela neste início de Campeonato Brasileiro se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 20h. O duelo será entre Chapecoense e Grêmio, na Arena Condá, pela quinta rodada da competição. A partida estava prevista para ocorrer um dia antes, mas a CBF adiou a data por causa das condições climáticas de Chapecó, que fecharam o aeroporto local. Para chegar à cidade no oeste de Santa Catarina, as equipes fizeram uma viagem de ônibus a partir de Porto Alegre, que durou cerca de 8 horas. O time catarinense estava na capital gaúcha por conta da volta de Belo Horizonte por avião, onde no último domingo enfrentou o Cruzeiro. Os gremistas vivem um bom momento na temporada. No Brasileiro, a equipe acumula três vitórias e apenas uma derrota, em jogo com reservas contra o Sport. Somam-se a isso as classificações às oitavas de final da Taça Libertadores e às quartas da Copa do Brasil. Na Chape, o clima também é tranquilo. Os catarinenses estão invictos no Brasileiro -com três triunfos e um empate- e lideraram as duas últimas rodadas. O desempenho da equipe neste primeiro semestre é celebrado até por adversários, tendo em vista o acidente aéreo que abalou o clube em novembro do ano passado. "É uma grata surpresa eles serem líderes pelo fato deles terem remontado uma equipe toda logo após o que aconteceu. Eles conseguiram em um curto tempo montar uma equipe muito boa, competitiva", afirmou o goleiro gremista Marcelo Grohe. O técnico Renato Gaúcho deverá escalar um time parecido ao que venceu o Vasco por 2 a 0 no último domingo (4). As baixas são o zagueiro Pedro Geromel, gripado, e o meia Gastón Fernández, que sofre de dores lombares. O lateral-direito Edílson e o meia Maicon serão novidades no banco de reservas. A Chapecoense também irá a campo com uma equipe quase igual a da última rodada, na qual venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão. A única mudança é o retorno do zagueiro Luiz Otávio, que cumpriu suspensão e assume a vaga de Douglas Grolli. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto e Luíz Antônio e Seijas; Rossi, Arthur Caíke e Wellington Paulista. Técnico: Vagner Mancini GRÊMIO Marcelo Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; e Lucas Barrios. Técnico: Renato Gaúcho Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR) Horário: 20h de quinta