São Paulo encaminha acerto com jovem atacante Denilson, do Avaí

JOSÉ EDUARDO MARTINS E PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de apresentar Maicosuel, o São Paulo encaminhou mais um reforço nesta quarta-feira (7): o jovem atacante Denilson, de 21 anos, do Avaí. O jogador está perto de acertar sua transferência para o clube do Morumbi, e chegaria para suprir a saída de Luiz Araújo para o Lille, da França. O acordo é de empréstimo, com validade de um ano e opção de compra no final. Nesta quarta, o Avaí chegou a afirmar em seu Twitter oficial que Denilson já era jogador do São Paulo, mas a reportagem apurou que ainda faltam pequenos detalhes para a concretização do negócio, que ainda não foi assinado. A tendência é que tudo seja concluído ainda nesta quarta. "Atacante Denilson não joga mais no Avaí e vai defender o São Paulo, informa o diretor de futebol Joceli dos Santos", publicou o Avaí na rede social. Denilson marcou oito gols em 21 partidas com a camisa do Avaí na temporada, todos eles no Campeonato Catarinense. No Brasileiro, jogou apenas as três primeiras rodadas. O atacante começou a carreira no Fluminense e já tem uma passagem pela Europa no currículo: defendeu o time B do Granada em 2015.