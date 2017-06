Atlético tenta primeiro ponto diante da embalada Ponte

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Ponte Preta fazem um duelo de opostos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida desta quinta-feira (8), às 19h30, no estádio Olímpico, em Goiânia, colocará frente à frente um time em crise e uma equipe embalada neste início de competição. Os goianos amargam a lanterna e ainda não pontuaram. Na última segunda (5), o técnico Marcelo Cabo foi demitido após derrota por 3 a 0 para o Bahia. Doriva foi anunciado como novo treinador e deve acompanhar a partida, mas não à beira do gramado —a estreia oficial será próximo domingo (11), contra o Cruzeiro. Já a Ponte trouxe ao Brasileiro o bom desempenho no Paulista, no qual foi vice-campeã. Os alvinegros somam sete pontos e tem se mantido na metade de cima da tabela —no domingo anterior (4), os comandados de Gilson Kleina bateram o São Paulo por 1 a 0, em Campinas. “Estamos fazendo grandes jogos, fomos na final do Paulista e criamos uma mentalidade vencedora que dá gosto de ver”, avaliou o treinador ponte-pretano após o triunfo recente. Kleina não terá a disposição quatros jogadores vetados pelo departamento médico: o zagueiro Kadu, o volante Fernando Bob, e os meias Naldo e Xuxa. Em compensação, o atacante Negueba estará a disposição para estrear pela Ponte Preta. O Atlético-GO terá diversas mudanças, a começar pelo atacante Walter, que foi barrado por estar acima do peso ideal. O técnico interino João Paulo Sanches ainda deverá promover a entrada do zagueiro Eduardo Bauermann e do lateral-direito André Castro nos lugares de Ricardo Silva e Eduardo, respectivamente. ATLÉTICO-GO Felipe; Andre Castro, Eduardo Bauermann, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Andrigo, Jorginho e Breno Lopes; Everaldo. Técnico: João Paulo Sanches PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e João Lucas; Jádson (Renato Cajá), Elton, Wendel e Léo Artur; Lins e Lucca. Técnico: Gilson Kleina Estádio: Estádio Olímpico, em Goiânia (GO) Juiz: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE) Horário: 19h30 de quinta