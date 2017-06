Mercedes C 300 Sport nacional por R$ 241,9 mil

Nova opção é vendida em versão única. (foto: Divulgação)

A Mercedes passa a montar na fábrica de Iracemápolis (SP) o C 300 Sport. O sedã chega para ocupar o posto de topo de gama. O preço sugerido é de R$ 241.900.

O C 300 Sport. é equipado com o motor de quatro cilindros 2.0 turbo com injeção direta de combustível, movido a gasolina, que gera 245 cv de potência e 37,7 kgfm de torque. O propulsor é dotado do sistema Eco Start/Stop, que desliga o motor em breves paradas para reduzir o consumo de combustível. O câmbio automático de nove marchas envia a força do motor às rodas traseiras. O sedã acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 250 km/h (limitada eletronicamente).

De série, o sedã traz ajuste eletrônico do nível de ruído do motor (no modo mais esportivo, o som é reforçado pelo sistema de áudio), novas rodas de 18 polegadas com fundo preto brilhante, acabamento AMG e pacote Night (retrovisores, frisos e grade em preto). Além de faróis de LED, painel com tela de 8.4 polegadas, ajustes elétricos e memória para os bancos dianteiros.

Entre os itens de segurança, o C300 conta com o Cross Wind Assist (assistente de ventos transversais), que atua nos freios reduzindo o esforço do condutor e aumentando a segurança sob essa condição, em especial em altas velocidades. Há também o detector de fadiga do motorista, que sugere uma parada ao detectar que o condutor pode estar com a atenção comprometida após várias horas ao volante, além dos sistemas de Priming (mantém as pastilhas dos freios automaticamente em contato com o disco para reduzir a distância de frenagem) e o Brake Drying (sistema de secagem dos freios que atua em condições de pista molhada, diminuindo a umidade dos discos de freio em intervalos regulares).