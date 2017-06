(foto: Divulgação)

A Latin NCAP, apresentou os últimos resultados de seus testes de segurança O Renault Captur, fabricado no Paraná e conseguiu um ótimo desempenho de quatro estrelas nos itens proteção do ocupante adulto e três estrelas para o ocupante infantil. O Captur oferece de série Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), bem como quatro airbags (dois frontais e dois laterais de tipo cabeça-tórax). O bom desempenho dos cintos de segurança e dos pré-tensionadores, junto com os airbags e um bom desempenho estrutural, explica o resultado de quatro estrelas para a proteção dos ocupantes adultos. A proteção dos ocupantes infantis na batida frontal e lateral foi boa, mesmo quando os SRI foram instalados utilizando os cintos de segurança. A maioria dos SRI avaliados para a instalação foi aprovada pelo teste. Dessa forma se explicam as três estrelas ganhas em relação à proteção do ocupante infantil. Confira o vídeo e o relatório completo em www.tudoauto.com.br.

Captur aprovado 1

Alejandro Furas da Latin NCAP disse: “O Captur mostra o potencial da indústria local para produzir e oferecer veículos mais seguros que ultrapassam os requisitos exigidos pelos governos e com bom desempenho mesmo com protocolos mais rígidos como os de hoje. A Renault deve se sentir orgulhosa de poder mostrar a seus consumidores o resultado do teste de batida do Captur. Encorajamos a Renault e outros fabricantes a continuar aperfeiçoando seus modelos para garantir segurança de quatro e cinco estrelas”.

Ouro de Senna

A Rosland Capital, empresa referência em metais preciosos, aproveitou o Grande Prêmio de Mônaco de 2017 para lançar sua mais recente coleção de moedas - criada em parceria com o Instituto Ayrton Senna - que celebra a histórica primeira vitória de Senna no mais renomado circuito da F-1, conquistada há exatos 30 anos, no dia 31 de maio de 1987. Foram produzidas seis moedas de ouro de 850 gramas e mais 180 moedas de ouro e 300 de prata - todas pesando 70 gramas e estampadas com a imagem icônica do lendário piloto brasileiro.