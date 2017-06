Rocha Loures vai para presídio da Papuda sem depor

Rocha Loures (PMDB): previsão agora é para amanhã (foto: Franklin de Freitas)

O ex-deputado federal e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures (PMDB), foi transferido nesta quarta-feira (7) para o presídio da Papuda, em Brasília (DF). Ele estava preso desde o último sábado, na Superintendência da Polícia Federal. Já o depoimento de Rocha Loures à PF, previsto para esta quarta, antes da transferência, foi novamente adiado por ação da defesa do peemedebista. Os advogados dele obtiveram uma decisão do Supremo Tribunal Federal concedendo acesso integral aos autos da operação Patmos 48 horas antes do depoimento. A previsão agora é que ele seja ouvido nesta sexta-feira (8).

Flagrado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina do grupo JBS em uma pizzaria em São Paulo, Rocha Loures foi apontado pelo dono do conglomerado, Joesley Batista, como intermediário entre a empresa e Temer, de quem o paranaense foi assessor direto entre 2011 até março deste ano. Segundo Joesley Batista, Rocha Loures foi indicado pelo presidente como interlocutor para resolver assuntos da empresa junto ao governo.

O peemedebista foi preso no sábado depois de perder o mandato de deputado federal e o foro privilegiado com o retorno à Câmara Federal de Osmar Serraglio (PMDB), demitido por Temer do Ministério da Justiça. A previsão inicial é de que Rocha Loures fosse ouvido pela PF na última segunda-feira, mas após acordo com os advogados, o depoimento foi adiado inicialmente para quarta.

Segundo informações da imprensa nacional, o paranaense estaria atualmente no topo das preocupações de Temer e seus aliados. De acordo com essa versão, o Palácio do Planalto teria a informação de que o peemedebista está sendo muito pressionado pela família para que faça um acordo de delação com a Procuradoria Geral da República.

A novidade é que agora, o próprio pai do ex-deputado, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Rodrigo Rocha Loures, também estaria pressionando o filho a delatar. Ele teria inclusive dado um “ultimato” dizendo que se o filho não fizer delação ele mesmo vai contar o que sabe sobre a mala de dinheiro recebida por ele do grupo JBS.

Até então, a informação que circulava era de que parte da família do ex-deputado o pressionava a fazer delação para evitar um longo período na prisão, mas que o pai seria contra. O ex-presidente da Fiep teria sido inclusive o responsável pela contratação do advogado César Bittencourt – publicamente contrário às delações.

Recusa

Nesta quarta, a mãe do ex-deputado informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que se recusa a prestar depoimento à PF como testemunha no inquérito em que o filho e Temer são investigados. O pedido à Corte é para que seja cancelado o depoimento. A defesa de Vera Lilia Santos da Rocha Loures diz que ela foi surpreendida ao ser informada, por telefone, de que a PF pretende ouvi-la. Segundo os advogados, ela “é mãe, do lar, não reside nem participa da vida quotidiana de seu filho” e não tem conhecimento da investigação.

A defesa citou um trecho do Código de Processo Penal que diz que pais não são obrigados a depor “quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar a prova do fato e de suas circunstâncias”.