A Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Curitiba se reúne hoje para votar onze dos doze projetos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN). Na terça-feira, os vereadores aprovaram – sob protestos dos servidores públicos da Capital - regime de urgência para a votação de quatro das propostas mais polêmicas do pacote, que com isso, devem chegar ao plenário na semana que vem.

Esses quatro projetos estão entre os mais sofrem maior resistência do funcionalismo, já que prevêem o adiamento da data-base do reajuste salarial anual de março para outubro e a suspensão por tempo indeterminado das progressões de carreira do funcionalismo. A lista inclui ainda o aumento das contribuições previdenciárias dos servidores e a transferência de R$ 600 milhões do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) para a prefeitura, além da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal e do leilão de dívidas do Executivo.

Na pauta da reunião da Comissão de Economia hoje estão esses quatro projetos e outros sete que tiverem pedido de vistas, na reunão da semana passada. Entre eles está a desvinculação da taxa de coleta de lixo do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU); a criação do “Nota Curitibana”; o Domicílio Eletrônico do Contribuinte; o Cadastro Informativo Municipal; o que eleva de 2,4% para 2,7% a alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para propriedades com valor entre R$ 140 mil a R$ 300 mil e que acaba com o parcelamento do tributo .

Crise - O prefeito Rafael Greca (PMN) alega que o pacote é a única forma de combater a crise financeira do município, em razão de um déficit de R$ 2,1 bilhões nas contas de 2017. A aprovação do regime de urgência faz parte da estratégia da administração Greca e da base de apoio do prefeito na Câmara para garantir a votação dos projetos em plenário antes do início do recesso de julho. Para justificar a aceleração do processo, o líder da bancada governista, vereador Pier Petruzziello (PTB), alegou que ela foi necessária em razão da ocupação da Câmara por servidores contrários às medidas, há duas semanas, durante a votação do pacote na Comissão de Legislação e Justiça.