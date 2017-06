O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSDB) assumiu ontem, pela primeira vez, o comando da administração municipal da Capital. O prefeito Rafael Greca (PMN) pediu licença para uma viagem à Argentina ao lado da primeira-dama, Margarita Sansone. A viagem é por motivos particulares, e segundo o prefeito, será custeada com recursos próprios.

Saiu

O médico José Carlos Baracho deixou o comando da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. A saída foi publicada no Diário Oficial de terça-feira. A vaga será ocupada interinamente pela superintendente de Gestão em Saúde, Márcia Cecília Huçulak. Baracho teria pedido licença do cargo para um tratamento de saúde. Ele cumpria uma das principais missões do programa de campanha de Greca.

“Fantasmas”

O Tribunal de Contas do Estado abriu procedimento para investigar a existência de funcionários “fantasmas” e o desvio de recursos públicos na Câmara de Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba). Os indícios surgiram na análise das contas de 2013 do Legislativo. O TCE julgou irregulares as contas do órgão naquele ano e multou Dirceu Luiz Mocelin, então presidente da Câmara, em R$ 725,48.

Desvio

Na prestação de contas também foi observado que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada pela Câmara relatou desvios de recursos públicos, que teriam sido empregados de forma ilegal. Além disso, operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) apontou indícios de funcionários “fantasmas”.

Associação

O Ministério Público Estadual apresentou nesta semana ação civil pública e denúncia criminal a propósito de irregularidades praticadas na Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). A maior ilegalidade verificada na investigação se refere ao uso indevido de verba pública repassada à entidade por diversas prefeituras associadas. Os fatos chegaram ao órgão em 2015, por meio de denúncias anônimas, que noticiavam irregularidades como a compras sem licitação, a contratação aleatória de funcionários com altos salários, o pagamento de estadia para prefeitos fazerem cursos mesmo quando os gestores já tinham recebido diárias de seus municípios, e a utilização de veículos da instituição pelos funcionários para fins particulares, entre outros. A entidade também não prestava contas dos gastos aos associados, segundo o MP.

Bloqueio

Na ação, são apontadas responsáveis pelas ilegalidades nove pessoas: dois ex-prefeitos dde Jundiaí do Sul, três ex-presidentes da associação, três funcionários e um advogado contratado de forma indevida - além de servidor efetivo no cargo de procurador jurídico do município de Conselheiro Mairinck, ele recebia pagamentos “por fora”, por intermédio da associação, de mais 14 outros entes públicos, de forma indevida e criminosa, afirma o MP. Os promotores pediram a condenação dos envolvidos por improbidade administrativa, além de ressarcimento de R$ 179.958,49 aos cofres públicos. Também foi pedido o bloqueio dos bens dos acusados.

Hospedagem

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal aprovou, ontem o projeto do deputado Luciano Ducci (PSB) que garante ao consumidor reembolso total em caso de cancelamento de reserva em hotéis, pousadas e outros locais de hospedagem. Segundo Ducci, atualmente a prática é cobrar multa do consumidor que cancela sua reserva, mesmo que esse cancelamento ocorra com razoável antecedência. “Mas quando é o prestador de serviços turísticos que cancela a reserva, não há pagamento de multa a favor do consumidor”, explicou.