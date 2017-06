Ex-diretor do FBI complica Trump

Estados Unidos — Em declaração escrita entregue ontem, ao Senado norte-americano, o ex-diretor do FBI James Comey disse que o presidente Donald Trump demandou “lealdade” em um jantar que ambos tiveram no dia 27 de janeiro e pediu, em um encontro posterior, que ele abandonasse a investigação sobre as ligações entre o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn e a Rússia. Flynn deverá participar de uma audiência no Comitê de Inteligência do Senado dos EUA hoje. As declarações fazem parte dos comentários iniciais que ele deverá tecer durante a reunião e foram divulgadas no site do próprio comitê. A solicitação foi feita um dia depois de Flynn ter sido demitido, por omitir encontros que teve em dezembro com o embaixador russo em Washington. “Eu preciso de lealdade, eu espero lealdade”, disse Trump no dia 27, de acordo com anotações feitas no mesmo dia por Comey. “Eu espero que você possa deixar isso para lá, deixar Flynn de lado. Ele é um cara legal. Eu espero que você possa deixar isso para lá”, afirmou o presidente em encontro no dia 14 de fevereiro, de acordo com as anotações.

Mausoléu

Irã — Subiu para 12 o número de mortos, com 42 feridos, nos ataques ocorridos ontem no Parlamento em Teerã e no mausoléu do aiatolá Ruhollah Khomeini, segundo a imprensa estatal. A informação foi atribuída a Pirhossein Kolivand, diretor do Departamento de Emergências do país. Vários homens armados e também suicidas atacaram o Parlamento e o mausoléu de Khomeini, em um cerco que durou horas e terminou com quatro agressores mortos. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O governo do Paquistão lamentou o episódio.

Vítima

França — O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que uma terceira vítima francesa foi identificada entre os mortos no ataque ocorrido na noite de sábado na capital do Reino Unido. Com isso, subiu para oito o número de mortos no atentado em território francês. Em Paris, Macron disse que a França foi informada da notícia na manhã de ontem. Ele não nomeou a terceira vítima, mas disse também que outros oito cidadãos franceses foram feridos nos ataques terroristas. “Estamos pagando um alto preço nesses ataques”, lamentou.

Respeito

Venezuela — O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, condenou ontem o uso desproporcional da força no controle das manifestações e afirmou que não quer ver outro membro da Guarda Nacional cometendo atrocidades em suas missões. López fez o comentário em um evento no Forte Tiuna de Caracas, a maior instalação militar da Venezuela. O ministro afirmou que os funcionários que cometeram excessos deverão enfrentar as consequências e recordou que o Estado venezuelano prioriza o respeito aos direitos humanos.

Desaparecido

Mianmar — Um avião militar que transportava 114 pessoas desapareceu ontem quando se dirigia à cidade de Myeik, no sudeste de Mianmar. Um comunicado postado no perfil do Facebook do Exército do país indica que os militares perderam a comunicação com a aeronave “de maneira abrupta” perto da cidade de Dawei. O aparelho, um Y-8 200F entregue às Forças Armadas em março de 2016 e com 809 horas de voo, partiu desde Rangum, a principal cidade do país, e desapareceu do radar uma hora e 35 minutos após a decolagem. No avião viajavam 114 pessoas.