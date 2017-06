Fux diz que chapa Dilma-Temer teve 'amplíssima defesa'

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luiz Fux, vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse nesta quarta (7) que houve espaço para "amplíssima defesa" para Dilma Rousseff e Michel Temer na ação que pede a cassação da chapa presidencial de 2014. Nesta terça (6), o TSE retomou o julgamento da ação impetrada pelo PSDB que pede a cassação da chapa Dilma-Temer. Uma das questões que os ministros vão discutir trata sobre cerceamento da defesa. Os advogados dizem que tiveram pouco tempo para rebater as acusações de abuso de poder político e econômico. "Acho que houve amplíssima defesa. Os memoriais são de 200 páginas. Se em 200 páginas, a pessoa não consegue se defender, então é realmente inesgotável a necessidade dessa ampla defesa", disse Fux, que também é ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). O julgamento da ação deve demorar ainda um dia e meio, pelo menos -ou seja, até sexta (9) pela manhã, de acordo com o magistrado. "Ele [o relator, ministro Herman Benjamin] não fez destaque de preliminar. Ele vai julgar as preliminares junto com o mérito. Então, acredito que vai ocupar um dia e meio ainda. A nossa previsão é de que sexta-feira o julgamento esteja concluído", afirmou.