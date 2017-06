Governo inicia pagamentos

O governador Beto Richa autorizou a inclusão de avanços de carreira de policiais civis, policiais militares e agentes da Polícia Científica do Paraná na folha de junho. Até o final do ano, o Estado vai quitar R$ 42 milhões em progressões devidas para esses servidores. O benefício será pago em sete parcelas, de R$ 6 milhões por mês, até dezembro, a exemplo do que foi planejado para os profissionais que atuam nas áreas da saúde e da educação.

O orçamento do Estado para 2017 prevê R$ 1,4 bilhão para o pagamento de promoções e progressões ao funcionalismo. Em janeiro, foram implantados benefícios aos servidores que adquiriram o direito até dezembro de 2016. O impacto dessa decisão na folha é de R$ 712 milhões no ano. O governo já havia programado para junho o início do pagamento das promoções e progressões atrasadas dos servidores da saúde e educação.