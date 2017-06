Curitiba tem dia de contabilizar estragos da chuva

Morador do Parolin tenta ver o que sobrou da casa (foto: Franklin de Freitas)

Ontem foi o dia dos moradores que tiveram as casas tomadas pela água, na última terça-feira, contabilizarem os prejuízos. No Estado, as chuvas atingiram 33 cidades, segundo o Relatório da Defesa Civil do Paraná. 10.719 pessoas foram afetadas. De acordo com o relatório, Curitiba foi a cidade mais afetada com 4000 mil pessoas desabrigadas por conta de alagamentos ocorridos entre o início da noite desta terça-feira. Choveu na cidade 102 milímetros, o total previsto para o mês de junho.

Um dos bairros mais atingidos no município foi o Parolin, que recebeu a visita do vice-prefeito, Eduardo Pimenel (PSDB). Para tentar minimizar as perda, ontem pela manhã, a FAS fez a distribuição de mais de 800 peças de roupa às famílias atingidas pela cheia.

As fortes chuvas alagaram quatro unidades escolares, que ficarão estarão fechadas ontem para que possa ser feita a limpeza das unidades: a Escola Municipal Dario Velozo e o CMEI Barigui I, na Regional CIC, e os CMEIs Curitiba e Vila Torres, na Regional Matriz. As chuvas afetaram a rotina em 25 unidades escolares da rede municipal de ensino.

Segundo a Defesa Civil, a água baixou ainda na terça-feira por volta de 23 horas. A situação mais crítica foi registrada na esquina das ruas Canal Belém com a José Hauer, no Uberaba. Cerca de 100 residências foram atingidas, mas os moradores puderam voltar para as casas posteriormente. No bairro Mossunguê, 15 famílias foram atingidas e resgatadas por equipes da Guarda Municipal, da Administração Regional e da FAS.

O Plano de Contingência da Defesa Civil foi acionado. As dez Regionais da Cidade foram atendidas com o acionamento das comissões de segurança, abrigo e operações. Equipes da prefeitura passaram a manhã limpando os bueiros das ruas centrais da cidade.