Número de mortes no trânsito cai 20% no Paraná

O Paraná reduziu em 20% o número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito, entre 2011 e 2015. Os dados são do Ministério da Saúde, disponibilizados pelo DataSUS, e consideram os óbitos em hospitais, domicílios e vias. O resultado paranaense foi melhor que a média nacional. No Brasil, a queda no mesmo período foi de 11% — com 39.543 mortes no último ano da análise. Em 2011, o Paraná registrou 3.387 vítimas fatais por causa dos acidentes. Em 2015, foram 2.694. “É uma redução importante, que nos aponta os caminhos a seguir”, afirma o diretor-geral do DetranPR, Marcos Traad.