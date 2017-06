Depois da chuva, fortes ventos devem atingir Curitiba

Geadas devem ocorrer em praticamente todo o estado a partir de amanhã (foto: Franklin de Freitas)

Depois das forte chuvas desta terça-feira, Curitiba deverá registrar hoje rajadas de ventos de até 75 km/h. Segundo informações do Simepar, os ventos mais fortes devem acontecer no meio da tarde na Capital. De manhã quem deve tomar cuidado são os moradores das regiões sudoeste e oeste do Paraná. Para o norte do Paraná, a previsão é de que a velocidade máxima, segundo o Simepar, chegue a 55 km/h.

A previsão do Simepar, os ventos vêm junto com uma frente fria que deve atingir a cidade ainda nesta semana. Os termômetros caem a partir de amanhã. A mínima prevista para Curitiba é de 7 graus nesta sexta-feira e de apenas 0 grau na manhã de sábado. Há a previsão de geadas para todas as regiões do Estado.

Hoje essa nova frente fria se desenvolve entre o Rio Grande do Sul e o norte da Argentina. Este sistema frontal avança rápido em direção ao Paraná e provoca temporais, atingindo primeiramente as regiões Sudoeste, Oeste e Sul do Estado. Entre a tarde e a noite, a frente fria se desloca pelas demais regiões com chuvas moderadas/fortes, raios e rajadas de ventos fortes.

Na retaguarda deste sistema frontal, uma intensa massa de ar polar avança pelas regiões paranaenses baixando bruscamente as temperaturas já no decorrer da sexta-feira. O intenso anticiclone frio e seco (massa de ar frio e seco) que avança pelo norte da Argentina, Paraguai, ou seja, com deslocamento continental, deixa o tempo estável em no estado do Paraná durante o fim de semana.