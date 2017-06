Campo Magro terá uma nova linha

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) anunciou uma série de mudanças no transporte coletivo de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, a partir de segunda-feira, 12 de junho.

Será criada a linha de ônibus P17-CampoNovo/StaFelicidade, o atendimento da linha P32-Terra Boa/Campo Magro passa a ser diário e a linha P15-Jd.Pioneiro volta a trafegar na Rua da Amizade.

“Desde o início da gestão esse era um dos nossos objetivos, trazer transporte de qualidade para população, uma vez que a mobilidade é um direito de todos. Com essas mudanças, conseguimos trazer condições para os munícipes das regiões atendidas trabalhar, estudar e se locomover com mais conforto”, destaca o prefeito de Campo Magro, Cláudio César Casagrande.