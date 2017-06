Mostra decora espaços com o que ia para o lixo

Um dos espaços é o café vintage: aproveitamento de pallets e caixas de feira (foto: Franklin de Freitas)

Uma sociedade em constante transformação demanda produtos que acompanhem essa evolução. Porém, nesse processo, a velocidade do consumo e a quantidade de descarte desses produtos acabam aumentando de maneira preocupante. Pensado nas próximas gerações, surgiu o conceito de sustentabilidade. Para abraçar essa ideia, a mostra “Do Lixo ao Luxo” apresenta 13 ambientes decorados apenas com materias que, antes, iriam parar no lixo.

Organizada pelos alunos do curso de Design de Interiores do UniCuritiba, o trabalho, que já esta na segunda edição, consiste na elaboração de projetos de design de interiores utilizando somente materiais recicláveis descartados. O principal objetivo é incentivar os alunos a exercitar a criatividade para transformar o “lixo” em “luxo”.

Entre os materiais utilizados estão pallets de madeira, caixas de feira, restos de painéis de madeira compensada e até mesmo canos hidráulicos e elétricos que seriam descartados, mas nos ambientes ganham nova funcionalidade no apoio para mesas (espaço para descompressão) e cadeiras (estúdio do cineasta). No espaço sala de jantar da chef vegana, pedaços de madeira de demolição viram mesa e balcão de apoio.

De acordo com o professor Antônio Miranda, coordenador dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores, o conceito da mostra surgiu do conflito entre o mundo moderno descartável e a preocupação com a sustentabilidade.

“O intuito desse trabalho é estimular o espírito de liderança, o trabalho em grupo e a criatividade por meio da interdisciplinaridade entre Design de Móveis, Projeto de Interiores Residencial, Materiais, Maquete Eletrônica, Desenvolvimento Interpessoal e instalações”, detalha.

A mostra é aberta ao público e ficará em exibição até 30 de junho, na sede do UniCuritiba, localizada na Rua Chile, 1.678. Após o encerramento do evento, todos os móveis confeccionados pelos alunos serão destinados a instituições sem fins lucrativos.