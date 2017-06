Curitiba terá coleta de lixo eletrônico neste sábado

A e-Lixo, campanha de recolhimento de lixo eletrônico criada na metade de 2014 em Curitiba, recolheu em três anos 78 toneladas de materiais como monitores, computadores, aparelhos de telefonia celular, televisores, câmeras fotográficas e impressoras. No próximo sábado, fechando a programação da Semana do Meio Ambiente, será realizada mais uma etapa da campanha, no Parque Barigui, das 9 às 16 horas.

Além de aparelhos eletrônicos, óleo de cozinha e outros materiais recicláveis também serão recolhidos durante a ação, fruto de uma parceria do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (Sescap-PR), Programa Ecocidadão e Arquidiocese de Curitiba.

Tudo o que for recolhido será encaminhado para a Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR), administrada pelo Instituto Pró-Cidadania e responsável por receber parte do material reciclado produzido pelos moradores de Curitiba.

De acordo com Leila Maria Zem, gerente de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), o descar adequado de materiais eletrônicos é essencial para prevenir problemas como a contaminação da água e do lençol freático e também para se evitar a poluição do ar, o que ocorre no caso da queima desses equipamentos, que costumam conter substâncias tóxicas e metais pesados como cádmio e chumbo, que são altamente poluentes.