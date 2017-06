Colégio tem 440 vagas

O Colégio Estadual do Paraná (CEP) está com inscrições abertas para os cursos técnicos em nível médio de Administração, Teatro, Edificações, Informática, Produção de Áudio e vídeo, Saúde Bucal e secretariado. São 440 vagas para alunos que já concluíram o ensino médio e desejam obter a formação profissional. Os cursos são gratuitos.

A inscrição para o processo classificatório deve ser feita na própria escola, localizada na Avenida João Gualberto, nº 250, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, entre os dias 12 e 14 deste mês, das 18h às 21h.

A classificação final será divulgada em 30 de junho. As matrículas da primeira chamada devem ser feitas entre 10 e 13 de julho, das 17h às 20h. Os cursos na modalidade subsequente, para quem já concluiu o ensino médio, tem duração de um a dois anos, com disciplinas específicas da área técnica.

As inscrições para o ensino técnico nas demais escolas e centros estaduais de formação profissional começaram em 1° de junho e seguem até o dia 16.

A Secretaria de Estado da Educação oferta gratuitamente cerca de 50 cursos técnicos profissionalizantes em 351 estabelecimentos de ensino, em 184 cidades do Paraná.