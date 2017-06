Dupla de emprestados brilha, Coritiba vence o Palmeiras e lidera o Brasileirão

Galdezani comemora gol do Coritiba, após lançamento de Márcio: dupla de emprestados decidiu o jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Palmeiras, nessa quarta-feira (dia 7) à noite, no Couto Pereira, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, lidera o Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, mas pode ser superado pelo Corinthians e pela Chapecoense até o final da rodada. E pode ser alcançado em pontos pelo Grêmio.

A vitória ocorreu com um golaço da dupla de emprestados formada pelo meia Matheus Galdezani, do Mirassol, e do zagueiro Márcio, do Atibaia. Na segunda-feira, o clube lançou uma campanha para conseguir mais 5 mil sócios e, com esse dinheiro, comprar os direitos econômicos desses dois jogadores.

ARBITRAGEM

O Coritiba reclamou de pênalti não marcado aos 15 minutos do 2º tempo, quando Henrique Almeida dividiu com Fernando Prass na área e caiu. O Coxa também pediu a expulsão de Antonio Carlos por falta violenta aos 36 do 2º.

FATOR CAMPO

Como mandante, o Coritiba teve até agora em 2017 o total de 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

JEJUM

O Palmeiras chegou a cinco derrotas seguidas como visitante. A última vitória fora de casa foi em 26 de abril, contra o Peñarol.

PACHEQUINHO

O técnico Pachequinho tem 18 partidas pelo Coritiba em 2017, com 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Coritiba não tinha Anderson, João Paulo e Rodrigo Ramos, em recuperação. Alecsandro foi vetado por cláusula contratual. As novidades na escalação eram o meia Tiago Real e o ponta Rildo, que ganharam as posições de Tomas Bastos e Neto Berola. O esquema tático foi o mesmo 4-4-2 de jogos anteriores. O meio-campo tinha Tiago Real (direita), Rildo (esquerda), Alan Santos (centro) e Galdezani (centro).

Os desfalques do Palmeiras eram Dudu, Jean, Edu Dracena, Arouca, Yerry Mina, Miguel Borja e Alejandro Guerra. O esquema tático era o 4-2-3-1. A linha de três meias ofensivos tinha Tchê Tchê (direita), Michel Bastos (centro) e Keno (esquerda). Durante o jogo, porém, o time variou para o 4-4-2, com o avanço de Keno para o ataque.

PRIMEIRO TEMPO

O Palmeiras teve domínio total do 1º tempo, graças à qualidade na saída de bola e à criatividade no meio-campo. Outro ponto forte foi a jogada pela esquerda, com Keno levando a melhor no duelo contra Dodô. O Coritiba sofreu na marcação e, com a bola, quase não atacou. A 1ª etapa terminou com 7 finalizações e 6 escanteios do time paulista, enquanto o Coxa teve 2 chutes a gol e 2 escanteios.

SEGUNDO TEMPO

O Coxa marcou um golaço já aos 5 minutos. Márcio acertou um lançamento espetacular e colocou Galdezani nas costas da defesa. O meia deu um belo toque por cobertura e fez 1 a 0. O Palmeiras sentiu o gol e perdeu o controle do jogo. O segundo tempo teve poucas jogadas ofensivas dos dois lados. Aos 23, Galdezani saiu lesionado. Entrou Jonas. A partida ficou ainda mais truncada. Aos 32, o Coxa mudou para o 4-1-4-1, com Jonas como único volante. Henrique Almeida deixou o time e Iago Dias entrou na meia-direita. Rildo ficou na esquerda. Alan Santos e Tiago Real atuaram como meias centrais. O Coxa melhorou no jogo e passou a criar boas jogadas.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba teve 44% de posse de bola, 5 finalizações (3 certas), 74% de precisão nos passes e lançamentos e 2 escanteios. O Palmeiras somou 11 finalizações (3 certas), 78% de precisão nos passes e lançamentos e 8 escanteios. Os dados são do WhoScored.

CORITIBA 1 x 0 PALMEIRAS

Coritiba: Wilson; Dodô, Werley, Márcio e William Matheus; Alan Santos, Galdezani (Jonas), Tiago Real e Rildo (Walisson Maia); Henrique Almeida (Iago Dias) e Kleber. Técnico: Pachequinho

Palmeiras: Fernando Prass; Mayke (Roger Guedes), Antonio Carlos, Juninho e Egídio (Yohan); Thiago Santos (Raphael Veiga), Felipe Melo, Tchê Tchê, Michel Bastos e Keno; Willian. Técnico: Cuca

Gol: Galdezani (5-2º),

Cartões amarelos: Rildo, Márcio, William Matheus, Galdezani (C). Thiago Santos, Felipe Melo, Antonio Carlos (P).

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Público: 16.648 pagantes (17.784 total)

Renda: R$ 569.410,00

Local: Couto Pereira, às 19h30

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Werley falha na linha de impedimento e deixa Felipe Melo entrar livre. Ele chuta no canto e Wilson faz grande defesa.

6 – Keno passa por Dodô e rola para Michel Bastos, que chuta de fora da área. A bola passa perto, sobre o gol.

15 – William Matheus cruza na medida. Henrique Almeida fica na cara do gol, mas erra no domínio da bola e perde gol feito.

31 – Tchê Tchê faz boa jogada para Keno, que recebe na área e chuta. Márcio bloqueia.

32 – Felipe Melo inverte. Michel Bastos chuta de fora da área. Wilson espalma no canto.

36 – Falta frontal. Tiago Real bate no alto. Fernando Prass espalma para escanteio.

38 – Escanteio para o Coxa. Kleber cabeceia. O goleiro tira de soco.

Segundo tempo

5 – Gol do Coritiba. Márcio acerta lançamento espetacular. Galdezani recebe nas costas da defesa, invade a área e toca por cobertura. Golaço.

15 – Henrique Almeida divide com Fernando Prass na área, cai e pede pênalti. Lance polêmico.

34 – Tiago Real cruza rasteiro, na medida. Iago Dias, com o gol vazio, chuta para fora.

37 – Falta na linha de fundo. Tiago Real bate direto. O goleiro espalma.

45 – Willian chuta. Wilson faz boa defesa, no canto.