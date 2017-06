Câmera flagra causa de super acidente na BR-277. Veja video

O acidente na BR-277 (foto: Reprodução)

A câmera do rastreador de um caminhão captou a imagem da origem do super acidente ocorrido nesta terça-feira (6) na BR-277, em São Luiz do Purunã, no município de Balsa Nova (região Metropolitana de Curitiba). O caminhão transportava combustível e foi um dos veículos que se envolveu na ocorrência, que deixou um morto e três feridos.

Pelas imagens, é possível ver o caminhão-tanque na posta da direita, sendo ultrapassado por outro caminhão, que trafegava pela pista central. Este, por sua vez, estava sendo ultrapassado por um furgão branco, que perdeu o controle com a pista molhada, atravessou a pista central e bateu no caminhão-tanque.