Câmera flagra causa de super acidente. Veja video

O acidente na BR-277 (foto: Reprodução)

A câmera do rastreador de um caminhão captou a imagem da origem de um acidente ocorrido nesta terça-feira (6). O caminhão transportava combustível e foi um dos veículos que se envolveu na ocorrência. Ao contrário do que chegou a ser noticiado, esse acidente não é o que ocorreu na BR-277, que teve um morto e quatro feridos, e sim um que teve como palco o Rodoanel Mário Covas, em São Paulo.

Pelas imagens, é possível ver o caminhão-tanque na posta da direita, sendo ultrapassado por outro caminhão, que trafegava pela pista central. Este, por sua vez, estava sendo ultrapassado por um furgão branco, que perdeu o controle com a pista molhada, atravessou a pista central e bateu no caminhão-tanque.

Quem fez a correção do local do acidente foi a Logística Simarelli. "A Logística Simarelli informa que ao contrário do que foi vinculado na mídia, o acidente ocorrido no dia 06/06/2017 no Rodoanel Mário Covas SP foi de culpa exclusiva do veiculo terceiro, que após ter um pneu estourado atravessou dar terceira para a primeira pista vindo a colidir na lateral do nosso veiculo, como podemos ver em nossa câmera instalada no veiculo.