Com gol solitário de Fred e defesas de Victor, Atlético-MG vence o Avaí

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi nada fácil para o Atlético vencer o Avaí por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. Não fosse a grande atuação de Victor, a primeira vitória na competição poderia não ter se concretizado nesta quarta-feira (7). O Avaí surpreendeu e começou o jogo no ataque. Nos dez primeiros minutos, a equipe catarinense já tinha criado três boas chances. Na melhor delas, aos 2min, Juan recebeu de Marquinhos e ficou sozinho com Victor, que fez uma grande defesa. Aos 12min da etapa inicial, o meia Valdívia teve a chance de fazer o primeiro gol com a camisa do Atlético. Após cruzamento de Robinho, a defesa do Avaí não conseguiu tirar a bola da área e o rebote ficou com Valdívia, mas o camisa 20 furou. A chance perdida acabou se tornando um detalhe se comparado com a boa atuação do meia em sua estreia pelo Atlético. Atuando centralizado, na função que é de Cazares, Valdívia se movimentou bastante, deu velocidade ao time e deu bons passes, criando chances de gol. Quem abriu o placar foi Fred. Sem fazer gols nos primeiros quatro jogos do Brasileiro, o atacante acabou com o jejum logo na primeira finalização diante do Avaí, aos 16min do primeiro tempo. O camisa 9 marcou de cabeça após ótimo cruzamento de Alex Silva. Na segunda etapa, o Avaí voltou a campo decidido a empatar, mas parou em Victor. A equipe catarinense conseguiu criar boas chances, mas o arqueiro fez pelo menos três grandes defesas e manteve a vantagem. Com a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Atlético deixa a zona de rebaixamento, após uma rodada. O próximo compromisso é com o Vitória, domingo, em Salvador. Já o Avaí, que pode termina a rodada entre os quatro piores do Brasileirão, também volta a campo no domingo, quando recebe o Flamengo, na Ressacada. ATLÉTICO-MG Victor, Alex Silva, Erazo, Gabriel (Rodrigão) e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Elias e Valdívia; Robinho (Marlone) e Fred (Rafael Moura). Treinador: Roger Machado AVAÍ Kozlinski, Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Luan, Simião (Lucas Otávio), Juan e Marquinhos (Vinícius Pacheco); Lourenço (Willians) e Romulo. Treinador: Claudinei Oliveira Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ) Cartões amarelos: Fábio Santos, Yago e Elias (CAM); Lourenço (AVA) Gols: Fred (CAM), aos 16min do primeiro tempo