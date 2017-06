Coritiba vence o Palmeiras e lidera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desfalcado de alguns de seus principais jogadores, o Palmeiras voltou a jogar mal nesta quarta-feira (7) e perdeu por 1 a 0 para o Coritiba no Couto Pereira, no Paraná. Com o resultado, o time chegou a quatro jogos sem vencer em cinco partidas do Brasileiro e ocupa no momento a 14ª colocação, aproximando-se da zona de rebaixamento, com quatro pontos.

Com a vitória, o Coritiba chegou a 12 pontos e assumiu provisoriamente a liderança da competição. Com jogadores como Dudu, Jean, Guerra e Edu Dracena poupados por problemas físicos, e Mina e Borja convocados pela seleção colombiana, o técnico Cuca teve que recorrer a alternativas diversas no banco de reservas. O treinador deu chance aos laterais Mayke e Egídio e aos zagueiros Juninho e Antonio Carlos no campo defensivo. No meio de campo, apostou em Thiago Santos, Felipe Melo e Tchê Tchê, ao passo que no ataque foram escalados Keno, Willian e Michel Bastos. No primeiro tempo, a estratégia funcionou razoavelmente.

O Palmeiras atacou mais que o Coritiba e chegou mais perto de abrir o placar, mas falhou nos passes próximos à intermediária adversária e nas finalizações. Nos contra-ataques, Felipe Melo se destacou na criação de jogadas. O time da casa foi encaixando a marcação sobre o adversário e levou perigo em cobrança de falta de Tiago Real. Depois do intervalo, o Coritiba marcou um gol rapidamente e mudou o panorama do jogo.

Aos 6min, o zagueiro Marcio fez lançamento do campo de defesa e a bola chegou no meia Matheus Galdezani, que ganhou do lateral Mayke na velocidade. O goleiro Fernando Prass se posicionou mal e deixou a meta aberta para sofrer o único gol da partida. Os jogadores do Palmeiras acusaram o golpe, passaram a errar passes simples e a sofrer com contra-ataques.

Depois do gol sofrido, transformaram o goleiro Wilson praticamente em um espectador da partida. O Coritiba esteve mais próximo de ter uma vitória mais elástica. Tiago Real passou por Antonio Carlos e cruzou para Iago que, debaixo das traves, chutou para fora. Testado no segundo tempo, Hyoran chutou de longe nos últimos minutos de jogo e obrigou Wilson a se esticar para fazer defesa no canto.

Na próxima rodada, no sábado (10), o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque, às 16h. O Coritiba enfrenta o Botafogo no domingo (11), no Rio, às 11h.

CORITIBA: Wilson; Dodô, Werley, Márcio e William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani (Jonas) e Tiago Real; Rildo (Wallison Maia), Henrique Almeida (Iago Dias) e Kleber. Técnico: Pachequinho

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke (Róger Guedes), Antônio Carlos, Juninho e Egídio (Hyoran); Thiago Santos (Raphael Veiga) e Felipe Melo; Tchê Tchê, Michel Bastos e Keno; Willian. Técnico: Cuca

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC)

Cartões Amarelos: Rildo e William Matheus (Coritiba); Thiago Santos, Felipe Melo e Antônio Carlos (Palmeiras)

Gol: Matheus Galzedani (Coritiba), aos 6min do segundo tempo