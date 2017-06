Site que fornece dados pessoais gera polêmica

www.telefone.ninja: endereço residencial e até de trabalho são disponibilizados para o público (foto: Reprodução)

O site “telefone.ninja” agitou a internet nos últimos dias. O site em questão expõe dados pessoais, sem autorização, de qualquer pessoa que tenha um telefone celular ou fixo, endereço de e-mail e, o mais controverso ainda, o endereço físico residencial e profissional da pessoa. Para tanto, basta entrar no portal e digitar um nome completo para que qualquer um tenha acesso aos dados pessoais deste alguém.

De acordo com as informações da página, os dados são repassados pelas operadores de telefonia e a atividade do portal seria a mesma de uma lista telefônica. A ação, ainda segundo o portal, estaria baseada na Lei Geral de Telecomunicações e em duas resoluções da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Segundo o site,as pessoas que não quiserem que os dados pessoais sejam expostos podem bloquear as informações no próprio site. Para isso, basta fazer a busca pelo nome completo e no fim da página, clicar em “solicitar pedido de privacidade e não exibição dos dados desta página.” Logo acima desta opção, há a mensagem de que “os dados dessa página foram extraídos a partir de listas telefônicas públicas”.

Apesar desta aparente facilidade, a exclusão do nome não é definitiva. No próprio portal há informações sobre como o internauta deve proceder para evitar a exposição novamente. O site informa que os dados são permanentemente atualizados junto às operadoras, sendo, portanto necessário solicitar a privacidade junto às empresas. Em resumo, o site só garante que os números pessoais não sejam novamente expostos, se o usuário entrar em contato com a operadora e pedir a não divulgação dos dados.

A maior dificuldade em relação ao portal é que ele fica hospedado fora do Brasil. O conteúdo está armazenado em Budapeste, na Hungria, segundo avaliou a empresa de seguraça Kaspersky. O servidor da página conta com outros sites que oferecem serviço semelhante, provavelmente todos são do mesmo dono, segundo estimativa da empresa de segurança. A Kaspersky atribuiu essa ação a uma estratégia para evitar que a Justiça retire o site do ar. Com isso, é muito improvável que uma ação na Justiça brasileira derrube o site. No entanto, apesar da aparente legalidade, o portal pode ser considerado ilegal, caso esteja vasando informações sigilosas. Um jeito de saber se isso está ocorrendo é fazer uma busca no Google com o nome, endereço e telefone pretendidos.

DICA

Como retirar o nome do site

- Acesse o site.

- Digite o seu nome completo

- Clique sobre o seu nome para que as informações apareçam na tela

- Corra a página para baixo, e clique sobre a frase “solicitar pedido de privacidade e não exibição dos dados desta página”

- O internauta será direcionado para outra página onde deve clicar no quadrado que diz “não sou um robô”

- Em seguida clique em remover esta página