Férias de julho em grande estilo

Depois do anúncio da evolução da marca One&Only (oneandonlyresorts.com) e expansão de seu portfólio, a chegada das férias de julho é o período perfeito para visitar os premiados resorts de praia da rede, bem como os de natureza e urbanos. Os destinos são ideias para os viajantes mais exigentes que podem, assim, aproveitar de bons momentos ao lado da família e amigos nos lugares mais incríveis e belos do mundo. E o período de férias de julho é o momento ideal para conhecer um dos resorts da marca, com ofertas irrecusáveis para o período em cada uma de suas propriedades!

Nas Ilhas Maldivas, o resort oferece uma extensa lista de esportes aquáticos está disponível no resort, como canoagem, pedalinhos, windsurfing, jet skis, ski aquático ou o divertido fly-board. Para as crianças, o KidsOnly e One Tribe e o ClubOne para adolescentes de 12 a 17 anos. Para os casais que buscam momentos a dois, uma visita ao spa é essencial, assim como um exclusivo piquenique em uma praia deserta. Até 18 de Dezembro, os hóspedes ganham uma noite complementar ao reservar quatro noites consecutivas, assim como meia pensão e transfer ida e volta em um iate compartilhado com outros convidados. Para as famílias, crianças de até 11 anos não pagam estada, transfer e jantar em reservas de pelo menos quatro noites.

Cidade do Cabo, banhada pelos oceanos Atlântico e Índico, na África do Sul, abriga o primeiro resort urbano da marca. Com vista estonteante para a Table Mountain, considerada uma das Sete Maravilhas da Natureza, o resort tem atmosfera para lá de vibrante! Cape Town proporciona ao hóspede tours guiados e ricos em cultura, em uma cidade que rapidamente está se tornando o destino preferido dos amantes da arte contemporânea. Não deixe de experimentar o Insta-walk, que passeia pelos tesouros escondidos de Cape Town, com momentos que certamente farão sucesso na sua rede social (daí o nome Insta-walk!). Para reservas de quatro noites, os hóspedes pagam apenas três.

Em Los Cabos, debruçado sobre o mar azul-turquesa de Cortez e considerado um dos melhores resorts do México, o local satisfaz a todos os públicos, de famílias a casais e grupos de amigos e também aos mais exigentes paladares, com restaurantes comandados por Chefs como Jean-Georges Vongerichten e Larbi Dahrouch. Para os que não deixam os cuidados de lado durante as férias, há uma rica cartela de atividades disponível, com tratamentos no Spa, exercícios ao ar livre, e salão de beleza. Com um staff superpreparado, que inclui alguns dos melhores mordomos – eleitos pelos próprios hóspedes frequentes do resort – o One&Only Palmilla conta um público fiel há anos. O pacote Only Us Romance requer um mínimo de três noites de estada, no qual a quarta noite é uma cortesia One&Only, bem como um jantar no premiado Agua by Larbi, com a exclusiva degustação Tequila, Mezcal e Chocolate. Na medida para famílias, o Sweet Family Escape requer pelo menos quarto noites de estada, e oferece uma noite complementar. E ainda inclui refeições gratuitas para duas crianças até 12 anos, e três horas cortesia de babysitting. Ambas ofertas são válidas até 30 de setembro.

Nas águas cristalinas de Bahamas, na idílica Paradise Island, fica o elegante e sofisticado One&OnlyOcean Club. A propriedade conta com o renovado restaurante Dune, do premiado Chef Jean-Georges Vongerichten, o OCEAN, cuja vista para a piscina de borda infinita compete com a beleza das areias brancas da praia, e o novíssimo Martini Bar, já famoso por seus exclusivos martinis. O toque de Bahamas pode ser sentido em todos os cantos. Seja em um passeio de bicicleta pelo resort, a uma caminhada pelos Jardins de Versalhes, ou desfrutando de uma aula de ioga cortesia pela manhã, os hóspedes podem desfrutar da beleza da localização do resort durante toda a sua estada. Reserve o Villa Retreat por um período mínimo de três noites e receba transfers privados de ida e volta para o aeroporto, café da manhã diariamente no hotel, serviço de mordomo 24 horas. A oferta é válida até 12 de dezembro de 2017.