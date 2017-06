Globo promove renovação de elenco no Zorra e dispensa veteranos

A semana começou tensa no Zorra, da Globo, devido ao aviso que muitos dos seus integrantes não se encontram nos planos do programa para 2018. Uma medida que atinge, sem desvios, os mais antigos, que serão mantidos só até as gravações de outubro e depois dispensados. Na lista, que a coluna teve acesso, constam os nomes de Toni Tornado, Anselmo Vasconcelos, José Santa Cruz, Antônio Pedro, Isio Ghelman, Nizo Neto, Bernardo Schlegel, Tadeu Melo, Renata Ricci, Renata Tobelem, Cris Pompeo, Claudio Cinti, Alexandre Regis e Roberto Guilherme, entre outros. A partir da mudança de nome, de Zorra Total para simplesmente Zorra, e a chegada de Marcius Melhem e Mauricio Farias, a reformulação de elenco e implantação de uma nova estrutura, foram colocadas como necessidades absolutas. Condição que nunca tirou o pessoal da “era Mauricio Sherman” da linha de tiro. O anúncio dessas demissões acontece justamente quando o Zorra vive seu melhor momento de audiência e repercussão.

Filmes de divulgação

Dira Paes (foto), Flávio Canto, Lázaro Ramos e Leandra Leal, mobilizadores do “Criança Esperança” na Globo, se reuniram terça-feira na Praça Paris, no Rio, para a gravação dos filmes de divulgação da edição do programa de 2017. Além deles, a ação contou com a presença de beneficiários, representantes de instituições atendidas pelo programa e doadores. O tema escolhido para este ano é “Sua Esperança não está sozinha” e o especial tem previsão de ir ao ar em 19 de agosto.

Pendenga

A dissolução da sociedade da Xuxa com seu antigo advogado, Luiz Cláudio Moreira, é mais um caso que foi parar na Justiça. Ele era detentor de 10% da Xuxa Produções e deixou a empresa há aproximadamente 11 meses.

Decolando

A propósito da Xuxa, em companhia do diretor Rodrigo Carelli, ela está viajando com destino a Londres. Lá, na sede da BBC, irá participar de uma convenção dos detentores do formato Dancing With the Stars.

Cautela

Na Band, a euforia em relação a possibilidade de transmitir a Copa do Mundo, da Rússia, no ano que vem, foi trocada por absoluto silêncio. Nada se falará sobre ele, e ninguém está autorizado a isso, enquanto não existir uma posição oficial e definitiva.

Lá em cima

A audiência da ESPN nos dois primeiros jogos da decisão da NBA, basquete profissional americano, entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, foi seis vezes maior do que a média da temporada regular. E 60% superior à primeira partida da decisão da temporada passada, entre as duas mesmas equipes. Na noite de ontem aconteceu o terceiro encontro.

Esclarecimento

De uns tempos para cá, ou desde o surgimento do Simba, esta coluna tem evitado falar de audiência, especialmente de SBT, Record e Rede TV!, pela desigualdade da situação e o risco de se cometer alguma injustiça. Os números mais recentes, especialmente de SBT e Record, revelam alguma recuperação, apesar da patacoada que o Simba acabou representando.

Outro dado

Naquilo que se refere mais a região Sudeste do país, com o outono mais frio e o inverno às vésperas, com as mudanças de hábitos que ele acaba provocando, é um período que a televisão sempre consegue resultados mais expressivos. O número de ligados cresce de maneira bem importante. A tendência é que até mesmo as emissoras desligadas do cabo apresentem melhoras mais significativas, em todas as faixas de horário, especialmente nos finais de semana, a partir agora.

Dona do dinheiro

Leila Pereira, presidente da Crefisa, agora conselheira do Palmeiras e patrocinadora do clube, é a entrevista do No Ar, às 21h55, no Esporte Interativo. Apresentação de André Henning.

Equipe (1)

Sem sombra de dúvida, em quantidade de profissionais, nenhum outro veículo brasileiro vai superar o SporTV na cobertura da Copa das Confederações. Serão 50. O embarque de todo esse pessoal começa a acontecer a partir da próxima segunda-feira.

Equipe (2)

O grupo contará com duas equipes de transmissão, que incluem os narradores Milton Leite e Luiz Carlos Jr. e os comentaristas Mauricio Noriega, Muricy Ramalho, Lédio Carmona e Junior. Já existe como compromisso a transmissão de todos os jogos ao vivo.

Bate-rebate

 Informação da ABTA (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura): audiência da TV paga quintuplica em seis anos. E chega a 2,38 milhões de pessoas por minuto...

 ... Índices de 2016 comparados aos de 2010, de acordo com o Ibope.

 O Disney Channel vai lançar sua segunda produção nacional, Juacas, no dia 3 de julho, 7 da noite...

 ... Esta nova série, feita pela Cinefilm e Chatrone, contou com a participação de um time de surfistas profissionais. E teve tecnologia de ponta nas gravações, durante um mês, em Itacaré, na Bahia.

 Malvino Salvador será entrevistado pela jornalista Sandra Garcia em um evento, nesta quinta-feira, voltado para o mercado de luxo de festas e casamentos...

 ... E alguém poderia perguntar, por que o Malvino? Porque ele pertence a um time de artistas frequentemente convidado para eventos do tipo.

 A Globo se dá muito bem com os seriados das noites de terça-feira...

 ... Depois do Tapas e Beijos, encerrado em 2015, o Mister Brau ocupou com todas as honras o seu lugar.

A TV Cultura estreia neste sábado, às 7h30, dois dias antes do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a série Catavento, tudo a seu tempo, dedicada aos direitos da criança.

Em sete episódios, aborda diferentes aspectos da exploração infantil. A cantora Daniela Mercury, que também atua como embaixadora do Unicef, faz a narração do programa.

