'Sábado temos que vencer', diz Cuca após derrota para o Coritiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com apenas a vitória na estreia, o Palmeiras começa a se preocupar com seu desempenho no Brasileirão. Nesta quarta-feira (7), a equipe foi derrotada pelo Coritiba e, mais uma vez, na análise de Cuca, pecou muito na finalização. O Palmeiras tem quatro gols no Brasileiro: os quatro marcados na vitória por 4 a 0 em cima do Vasco. Depois, não balançou as redes em nenhum jogo. O técnico disse que um gol mudaria a história do jogo, tal como avaliou o empate contra o Atlético-MG na rodada anterior: "Faltou colocar a bola para dentro. Uma bola que entrasse a gente sairia com a vitória. É para lamentar não sair com a vitória depois do grande primeiro tempo que fizemos". "Não adianta achar culpado. Precisa ter paciência e persistência no trabalho. Tenho observado todos os jogadores. Não quero achar justificativas para a derrota, mas estávamos sem muitos jogadores importantes. Agora, sábado [10] temos que vencer", explicou. O treinador, aliás, repetiu mais de uma vez a frase 'sábado temos que vencer'. O adversário na ocasião será o Fluminense, no Allianz Parque, às 16h. "A equipe foi briosa, mas infelizmente perdemos mais uma partida. Tem que falar parabéns para o Coritiba e no sábado vencer", finalizou.