28 anos de Paraná

A multinacional dinamarquesa Novozymes está comemorando 28 anos da sede industrial em Araucária, no Paraná. A empresa é líder mundial em soluções biológicas e está entre as 100 mais inovadoras do mundo no ranking da Forbes.

Almoço Sustentável

Cerca de 120 executivos da América Latina participarão de um almoço nesta sexta-feira (09) na sede do CEASA, em Curitiba. A refeição será preparada com alimentos que iriam para o lixo pelos alunos de gastronomia da Faculdade Opet. O almoço marca do fim da reunião técnica internacional de capacitação sobre gestão municipal e desenvolvimento sustentável na América Latina e Caribe. Devem participar do evento a secretária da Família, Fernanda Richa, o príncipe da Nigéria, Bolah Anny, bem como representantes da República Dominicana, Peru, México, Colômbia e Angola. A iniciativa é organizada pelo presidente da Regional do Pinheirinho, João Luiz Cordeiro, o João do Suco, com apoio dos Diretores da CEASA, SINDARUC.

Capitalização

A Bradesco Capitalização, empresa do Grupo Bradesco Seguros e líder nacional em seu segmento, ultrapassou a marca de um milhão de títulos comercializados do Pé Quente Max Prêmios Bradesco. O produto, lançado há apenas cinco meses, contribuiu para a conquista da liderança da marca no Paraná, que encerrou o primeiro trimestre com 30% de participação de mercado, de acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Varejo

Mesmo com os feriados da Sexta-feira Santa e Tiradentes, as vendas totais indicaram melhora em relação aos meses anteriores, encolhendo apenas 0,2% em relação a abril de 2016, de acordo com o relatório SpendingPulse publicado pela Mastercard, que mede o desempenho do varejo. As vendas de abril mostraram sinais de recuperação em comparação à queda de 1,4% no primeiro trimestre.

* A Medtronic anuncia os resultados financeiros de seu quarto trimestre e do ano fiscal de 2017. A empresa anuncia faturamento global de US$ 7,916 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 5% sobre os US$ 7,567 anunciados no quarto trimestre do ano fiscal de 2016.

* A Casa Cor Paraná 2017 abriu oficialmente, em evento exclusivo para convidados, na noite do último sábado (03). A festa de inauguração da 24ª edição da mostra reuniu grandes nomes da arquitetura e decoração do estado. Os 42 ambientes estão abrigados no Jockey Club do Paraná e ficam abertos ao público para visitação até o dia 16 de julho.

* Com o tema “Água, Sustentabilidade da Vida”, a edição de 2017 da Agrotins – Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins – reuniu 652 expositores que apresentaram novidades sobre o setor agropecuário, demonstrando tecnologias para novos cultivos, adaptados à realidade do clima e solo da região.

* A Ademilar vem apresentando crescimento em vendas e expansão da área de atuação. No primeiro quadrimestre de 2017, a administradora registrou crescimento de 20% nos créditos comercializados.