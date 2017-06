Comandado por Elano, Santos vence o Botafogo com gol nos acréscimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo por 1 a 0 nesta quarta-feira (7), no Pacaembu, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado já nos acréscimos, aos 50min do segundo tempo, em cobrança de falta do lateral Victor Ferraz. Com isso, a equipe chega à sua segunda vitória na competição e soma seis pontos. Além disso, mantém uma longa sequência positiva do clube no estádio paulistano. São 20 vitórias nos últimos 20 jogos. Comandado interinamente por Elano, o time foi a campo recheado de mudanças e novidades. No meio-campo, Vladimir Hernández deu lugar a Emiliano Vecchio; na lateral-esquerda, Matheus Ribeiro ficou com a vaga de Copete e, no ataque, Arthur Gomes substituiu Bruno Henrique, suspenso, e Kayke entrou no lugar de Ricardo Oliveira, poupado por causa de dores no tornozelo direito. O time teve dificuldades na criação durante a partida e não teve muitas oportunidades gol. A melhor chance, inclusive, foi dos cariocas. Ainda no primeiro tempo, Matheus Ribeiro vacilou e perdeu a bola para Rodrigo Pimpão, que avançou livre e, cara a cara, tentou rolar para Roger. O volante Thiago Maia conseguiu chegar e evitar o gol. O novo técnico, Levir Culpi, deve assumir o comando do time na próxima quarta-feira (14), no clássico contra o Palmeiras. Portanto, Elano ainda comanda a equipe em sua próxima partida, no domingo (11), contra o Atlético-PR, às 19h, na Arena da Baixada, na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Rival do Santos nesta noite, o Botafogo recebe o Coritiba, no Engenhão, às 11h do mesmo dia. SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Matheus Ribeiro (Jean Mota); Renato, Thiago Maia e Vecchio (Rodrigão); Vitor Bueno (Hernández), Arthur Gomes e Kayke. Técnico: Elano BOTAFOGO Helton Leite; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso (Dudu Cearense), Matheus Fernandes (Montillo), Dudu Cearense e João Paulo; Rodrigo Pimpão (Pachu) e Roger. Técnico: Jair Ventura Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP) Juiz: Jailson Macedo Freitas Cartões amarelos: Lucas Veríssimo, Thiago Maia e Vitor Bueno (SAN) Arnaldo e Carli (BOT) Gol: Victor Ferraz (SAN), aos 50min do segundo tempo