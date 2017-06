Empresa de Buffett passa a ter 2ª maior receita dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Berkshire Hathaway, holding do bilionário Warren Buffett, passou para a segunda colocação na lista das 500 maiores empresas dos EUA elaborada pela revista "Fortune". O conglomerado, que com os brasileiros do 3G Capital (fundo que conta Jorge Paulo Lemann) fez aquisições como a Heinz e a Kraft, teve em 2016 faturamento de US$ 224 bilhões (tamanho similar ao do PIB de Portugal). No ranking de 2015, ela aparecia na quarta colocação. A ExxonMobil, antes segunda colocada, perdeu dois postos, ficando atrás da Apple. A liderança é do Walmart, com receita de US$ 486 bilhões.