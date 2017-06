Sport conquista contra o Flamengo primeira vitória sob comando de Luxemburgo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport recebeu o Flamengo na Ilha do Retiro na noite desta quarta-feira (7) e venceu por 2 a 0, com gols de Osvaldo e Thomás. O duelo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou o primeiro triunfo da equipe desde que Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando —antes, havia empatado uma e perdido outra. Muralha, goleiro dos cariocas, falhou no lance do primeiro gol do time da casa, aos 10min da etapa final. O arqueiro entregou a bola nos pés de Osvaldo, que arriscou chute do meio da rua e acertou o ângulo. Revelado pelo Flamengo, o meia Thomás, que nunca fez gol profissionalmente pelo time carioca, resolveu a partida aos 38min do segundo tempo. O jogador tabelou com Rithely e soltou a bomba, em chute cruzado no lado esquerdo. Com os três pontos, o time pernambucano saltou para a nona colocação na tabela, com sete pontos —o clube, no entanto, ainda pode ser ultrapassado por Bahia e São Paulo, que jogarão contra Cruzeiro e Vitória, respectivamente, na quinta (8). O Flamengo, estacionado nos seis pontos, encerra a rodada na 14ª posição. Os dois times voltarão a campo pelo Brasileiro neste fim de semana. No sábado (10), o Sport visita o Vasco. O Flamengo pegará o Avaí em Santa Catarina no domingo (11). SPORT Magrão; Samuel Xavier (Raul Prata), Ronaldo Alves, Durval e Patrick; Anselmo, Rithely, Thallyson (Fabrício) e Everton Felipe (Thomás); André e Osvado. Técnico: Vanderlei Luxemburgo FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Juan, Renê; Márcio Araújo (Mancuello), Willian Arão, Diego (Felipe Vizeu), Ederson (Vinícius Júnior); Everton e Leandro Damião. Técnico: Zé Ricardo Estádio: Ilha do Retiro, em Recife Juiz: Anderson Daronco (RS) Cartões amarelos: Ronaldo Alves e Thallyson (SPO); Réver e Juan (FLA) Gols: Osvaldo (SPO), aos 10min, e Thomás (SPO), aos 38min do segundo tempo