Empresa de Cid Gomes é multada por crime ambiental

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma empresa do ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação Cid Gomes (PDT) foi multada em R$ 6 milhões por crimes ambientais na construção de um empreendimento imobiliário na cidade de Meruoca, a 248 km de Fortaleza. O empreendimento, que está sendo construído dentro da área de proteção ambiental Serra da Meruoca, foi embargado nesta terça (6) por fiscais do Ibama e do ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). A previsão era que fosse erguido no local um condomínio de luxo com dez lotes, que ficaria isolado no topo da serra, com vista para os vales que circundam a região. Incrustada numa área remanescente de Mata Atlântica, a serra fica próxima à cidade de Sobral, reduto político de Cid e de seu irmão Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência em 2018 pelo PDT. Na inspeção, os fiscais do Ibama e do ICMBio identificaram infrações como a construção dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) sem a autorização e o desmatamento de vegetação nativa em área de preservação. "A construção estava sendo feita numa área considerada topo de morro, que é uma zona de vida silvestre e grande fragilidade natural", diz Karina Teixeira, coordenadora regional substituta do IMCBio. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL Mesmo sem o aval do ICMBio, responsável pela área, a obra do condomínio foi autorizada pela prefeitura de Meruoca, que concedeu o alvará de construção em 26 de maio. A prefeitura é comandada por Francisco Antônio Fonteles (PP), eleito no ano passado com o apoio de Cid Gomes. Segundo a secretária municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Meruoca, Andressa Neves, o alvará foi concedido com base na legislação municipal, que não prevê a análise de possíveis impactos ambientais do empreendimento. "Fizemos a análise do ponto de vista arquitetônico. Nos parâmetros da lei municipal que temos hoje, não havia motivo para não liberar a obra", afirma a secretária. Segundo o alvará da prefeitura, a obra teria 512 metros quadrados de área construída. A reportagem apurou que este seria só o tamanho das duas piscinas cavadas no local. Na inspeção realizada nesta terça-feira, os fiscais do IMCBio fizeram medições e identificaram que já haviam sido desmatados 14,8 mil metros quadrados de vegetação. A empresa responsável pelo empreendimento é Condomínio Terra Nova e Comunicações LTDA, criada em março e que tem como sócios Cid Gomes e o empresário Antônio Disraeli Azevedo Ponte. O segundo é dono de empresas como a Easy Air, que firmou contratos milionários no Cid Gomes (2007-14). OUTRO LADO Em nota enviada à reportagem, o ex-governador do Ceará Cid Gomes afirma que o empreendimento está regular, já que possui alvará de licença de construção concedido pela prefeitura de Meruoca. Ele diz também que acionará a Justiça para recorrer contra o embargo da obra e a multa aplicada, classificando a sanção como "arbitrária e descabida". Cid Gomes ainda se diz "vítima de arbitrariedade e clara perseguição política", em razão de o superintendente do Ibama no Ceará, Herbert Lobo, ser apadrinhado do senador Eunício Oliveira (PMDB), um dos principais adversários dos irmãos Gomes no Estado. O Ibama, contudo, informou que a iniciativa da inspeção no local foi do ICMBio, responsável pela APA (Área de Proteção Ambiental), e que atuou apenas em apoio à operação do outro órgão. O ex-governador Cid Gomes confirma que é titular de metade das cotas do empreendimento na região de Meruoca e que a obra está sendo financiada "com contratos de venda de cotas de propriedade da sociedade mediante pagamentos depositadas em conta bancária de titularidade da empresa".