Warriors vencem e estão a uma vitória do título da NBA

(foto: Divulgação/NBA/Warriors)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando fora de casa, o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers por 118 a 113 na madrugada desta quinta-feira (8) e agora está a uma vitória de conquistar a temporada 2016-2017 da NBA. A equipe da Califórnia lidera as finais por 3 a 0. O time de Oakland foi para o intervalo à frente no placar.

No terceiro quarto, entretanto, os Cavs conseguiram virar a partida. A cesta que devolveu aos californianos a liderança do jogo veio a menos de um minuto para o fim da partida, num arremesso de três pontos do ala Kevin Durant. Apesar da derrota de seu time, LeBron James foi o cestinha da partida, com 39 pontos.

Pelo lado dos Warriors, Kevin Durant foi o maior pontuador, com 31. É a terceira final consecutiva entre as duas equipes, que têm hegemonia no basquete norte-americano. Em 2015, o Golden State Warriors foi campeão. Capitaneado por Stephen Curry, venceu a série por 4 a 2, quebrando um tabu de 40 anos.

O último título da equipe havia sido em 1975. No ano passado, porém, Lebron James ressurgiu para levar os Cavs à taça. Na maior virada da história das finais de NBA, o time de Ohio venceu por 93 a 89, na casa do adversário, para fechar o confronto em 4 a 3 e conquistar o inédito troféu.

As duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo 4 da final na sexta-feira (9), às 22h, mais uma vez em Cleveland. Em caso de vitória dos visitantes, o título vai para Oakland.