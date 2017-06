Marinha de Mianmar encontra corpos e destroços de avião no mar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um navio da marinha de Mianmar encontrou, com a ajuda de pescadores locais, corpos e destroços de avião no mar de Mianmar nesta quinta-feira (8), um dia após uma aeronave carregando 122 pessoas ter desaparecido. A aeronave de transporte de fabricação chinesa Y-8-200F partiu da cidade litorânea de Myeik às 13h06 (3h06 de Brasília) e rumou para a maior cidade de Mianmar em um voo semanal de praxe para várias cidades costeiras, segundo as autoridades. Um general de Mianmar disse que a marinha do país encontrou dois coletes salva-vidas, três corpos e uma roda de avião. Pescadores acharam sete corpos boiando no oceano Índico. Os corpos são de um homem, cinco mulheres e quatro crianças. Nove navios, cinco aviões, três helicópteros e grupos de pescadores participam das buscas. Dentre os passageiros, havia 35 soldados, 58 adultos e 15 crianças, em sua maioria parentes dos militares. A capacidade máxima da aeronave é de 200 pessoas, segundo as autoridades. Os acidentes com aeronaves civis e militares não são incomuns no país. Há um ano um helicóptero das Forças Armadas caiu na região central, deixando três mortos.