Hospital tem princípio de incêndio na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um princípio de incêndio atingiu na madrugada desta quinta-feira (8) o Hospital Sepaco, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Não houve feridos. Por volta da 0h, funcionários do hospital viram uma faísca e fumaça saindo de um equipamento na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Infantil e Neonatal e acionaram os bombeiros. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e controlaram rapidamente princípio de incêndio. Durante o trabalho dos bombeiros, ao menos dez pacientes da UTI foram removidos do local por segurança, de acordo com informações do hospital. Após uma hora, os pacientes retornaram aos quartos.