Zeca termina noivado com Jeiza em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Junqueira sugere que Heleninha destrua as fotos que estão com Yuri. Caio vê Bibi chegando a seu escritório para falar com Eugênio. Eugênio consegue um habeas corpus para Rubinho. Cândida avisa a Jeiza que Rubinho será libertado. Heleninha reclama do descaso de Junqueira em relação às respostas de Yuri sobre o caso de Rubinho. Zeca se enfurece com a reação de Jeiza sobre o processo de seu casamento e acaba terminando o noivado com a policial. Heleninha decide denunciar Rubinho ao ver o depoimento de Jeiza na TV. Silvana decide falar com Irene. Ivana pede para conversar com Eugênio. O habeas corpus de Rubinho é revogado e Bibi fica arrasada. Eurico quase flagra Nonato ajudando Biga a escolher as lingeries para seu desfile. Heleninha sente-se culpada pela tristeza de Bibi. Bibi garante a Aurora que a culpa de Rubinho não sair da cadeia é de Jeiza. Ritinha pensa em procurar Zeca. Zeca não aceita as alianças de Jeiza de volta. Bibi reconhece as fotos de Yuri.