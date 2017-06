Só em Curitiba, chuva afetou 4 mil pessoas. E vem mais temporal nesta quinta

(foto: Franklin de Freitas)

Novo balanço da Defesa Civil do Paraná revela que as chuvas que atingem o Estado desde a noite de segunda-feira (6) afetaram 10.858 pessoas em 36 cidades, deixaram 102 pessoas desabrigadas e destruíram 1822 casas. Só em Curitiba, foram 4 mil pessoas afetadas e 1000 casas destruídas. Há estragos ainda em Pinhais, Piraquara, Pinhais, Campo Magro e Campo Largo na Região Metropolitana de Curitiba

E a previsão para esta quinta (8) é de mais tempestade e com muito vento, de até 95 quilômetros por hora Segundo o Instituto Simepar, a frente fria se desenvolve entre o Rio Grande do Sul e o norte da Argentina. Este sistema frontal avança rápido em direção ao Paraná e provoca temporais, atingindo primeiramente as regiões Sudoeste, Oeste e Sul do Estado. Entre a tarde e a noite, o sistema desloca-se rapidamente pelas demais regiões com chuvas moderadas e fortes, raios e rajadas de ventos fortes. O prognóstico de acumulado de chuva é significativo e pode provocar mais transtornos nas áreas que já foram afetadas por fortes chuvas nessa semana. Além disso, como estará bem abafado, o risco de vendavais também é alto.

A manhã já começou com tempo mais instável entre os setores oeste e sudoeste do Paraná. Chove forte em municípios dessas áreas, principalmente nos mais próximos da divisa com Santa Catarina e fronteiras com a Argentina e Paraguai. E o risco de temporais aumenta rapidamente por causa do deslocamento da frente fria nas demais cidades dessas regiões do Estado.

Na sexta-feira (9), a temperatura já começa a cair em todo o Paraná. Em Curitiba, a mínima fica em 7 graus e a máxima, em 18. No sábado (10), a previsão é de zero graus e 12 de máxima com geadas.

Municípios atingidos

Antonina

Boa Ventura de São Roque

Campo Largo

Campo Magro

Candói

Carambeí

Chopinzinho

Curitiba

Guaraniaçu

Guarapuava

Guaraqueçaba

Jaguariaíva

Jataizinho

Laranjal 06/06/2017

Laranjeiras do Sul 0

Londrina

Marilândia do Sul 0

Marquinho

Palmital

Pinhais

Pinhão

Piraquara

Pitanga

Ponta Grossa

Prudentópolis

Querência do Norte

Reserva do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Roncador 0

Rosário do Ivaí

São José dos Pinhais

Três Barras do Paraná

Ventania