OCDE deve abrir escritório no Brasil, afirma Meirelles

MARIO CAMERA PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A OCDE (Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico) pretende abrir, em breve, um escritório no Brasil, afirmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nesta quinta (8), em Paris. "Estamos trabalhando nesse sentido e eles [OCDE] de fato têm esse interesse. Nós concordamos e vamos formalizar isso rapidamente", explicou Meirelles, na saída de uma reunião com o secretário-geral do órgão, Angel Gurría. O escritório teria sua sede em Brasília, mas o ministério da Fazenda diz que ainda não há uma data para isso acontecer. Na semana passada, o governo brasileiro fez um pedido formal de adesão à OCDE, que ainda deve ser aceito pelo conselho do órgão, formado por representantes de seus 35 países membros, entre eles algumas das maiores economias do mundo, como Estados Unidos, Alemanha e Japão. Conforme Gurría disse à Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (7), o longo trabalho de colaboração entre o órgão e o Brasil deve facilitar e até acelerar o processo entrada do país no chamado "clube dos ricos". O Brasil colabora com a OCDE desde 1994 e tornou-se "parceiro-chave" do órgão em 2007. A análise do pedido de adesão pelo conselho do órgão deve ser feita no próximo dia 12 de julho. Se aprovado, o processo de negociação para a adesão deve levar cerca de três anos, nos quais diversos grupos de trabalho serão criados para ver se o país respeita os diversos tratados do grupo e segue suas recomendações em áreas diversas como economia, saúde, educação e meio-ambiente. Meirelles está na capital francesa para uma série de encontros bilaterais e ontem participou da reunião ministerial da OCDE.