TSE julga cassação da chapa da Dilma-Temer. Veja ao vivo

(foto: Reprodução)

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram estender por todo o dia a sessão desta quinta-feira (8) do julgamento da chapa Dilma-Temer prevista inicialmente para os períodos da manhã e da noite.



Com a decisão, a sessão desta quinta só deverá terminar somente à noite. Se necessário, decidiram também os ministros, haverá sessão na sexta-feira (9).



O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, disse que comunicará à presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, da ausência dos três ministros do TSE que também integram o STF (o próprio Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber) na sessão do Supremo marcada para as 14h desta quinta.



Os ministros do TSE também chegaram a cogitar a possibilidade de abrir mais uma sessão na noite desta quarta, mas a ideia foi descartada a pedido do relator, Herman Benjamin, que disse ainda estar se recuperando de um problema respiratório.

Ao final da sessão, Gilmar Mendes confirmou a realização de sessão nesta quinta (8), a partir das 9h. Haverá interrupção para o almoço, com retomada prevista para as 14h.