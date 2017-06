Tite diz que Sampaoli foi muito corajoso em assumir Argentina em risco

VITOR PEJARO MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite disse, em entrevista nesta quinta-feira (8) em Melbourne, que o técnico Jorge Sampaoli foi corajoso ao assumir o comando da Argentina com apenas quatro jogos para o final das Eliminatórias Sul-Americanas. O treinador que estava no Sevilla estreará no cargo em amistoso contra o Brasil, às 7h05 (de Brasília) desta sexta-feira (9), e tem como missão levar o país para a Copa do Mundo. Atualmente, a Argentina ocupa a quinta colocação e teria que disputar as Eliminatórias. "Ele foi muito corajoso, é um momento difícil. Ele tem a dificuldade de serem 4 jogos, eu tinha 12 [pela frente]. Acredito que Argentina vai passar pela qualidade que tem, os profissionais que tem", afirmou o técnico da seleção brasileira. Segundo Tite, a Argentina se classificaria para a Copa do Mundo mesmo se Edgardo Bauza continuasse no cargo. Para ele, há similaridades com o seu caso, já que assumiu a seleção brasileira também com a missão de levá-la para a Copa. "Seria [classificada] com Bauza, será com Sampaoli. Não estou sendo simpático, é o que sinto. Mas tem grau de semelhança, dificuldade, com margem de erro pequena. Ele ganha com dois amistosos [antes de jogar as Eliminatórias], eu não tive nenhum", ponderou o técnico, que estreou diretamente em um jogo de Eliminatórias e acumula nove vitórias seguidas. Sobre a dificuldade do duelo desta sexta-feira, Tite relembrou a rivalidade e o respeito mútuo entre as seleções. O técnico ainda disse que confia na qualidade do grupo para suprir as ausências de jogadores como Neymar, Daniel Alves e Marcelo, todos poupados. "Não é pela grandeza, o clássico. A gente só rivaliza com quem admira. Nunca vi dois rivais que não reconhecem poderio de cada equipe, eles sabem da dimensão do Brasil e nós da Argentina", disse. "Quando tem senso de equipe é característica marcante, tem que saber jogar com Neymar, Dani Alves e Marcelo, e também sem eles. É uma forma de valorizar e deixar todos os atletas competirem em alto nível. Eleva qualidade técnica da equipe. Procuro muito isso, uso respostas para fomentar entre eles essa competição leal. Não adianta mentirem e dizer que não estão competindo. Titularidade? Sim. Convocação? Sim. Façam com lealdade, mas façam", completou.