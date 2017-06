Suposto tornado atinge cidade no interior do Paraná. Veja vídeo

Um possível tornado atingiu a cidade de Rio Branco do Ivaí, no Norte do Paraná, na tarde de quarta-feira (7). O Instituto Meteorológico Simepar ainda avalia se o fenômeno foi mesmo um tornado.

Em nota, o prefeito do município, Gerôncio Carneiro Rosa, comentou o fenômeno: "Rio Branco do Ivaí foi atingida por um tornado; casas foram descobertas na Vila Rural Duarte Izalino e próximo ao ginásio de esportes Cidão. A quadra de malha, do complexo esportivo, ficou completamente destruída. Árvores caíram e várias ruas foram interditadas. Minutos depois, a nossa assessoria de imprensa juntamente com secretário de esportes, Gilberto Oliveira, estiveram nos locais atingidos. Graças a Deus houve apenas danos materiais e ninguém ficou ferido", afirmou Gerôncio Carneiro Rosa. o vento forte causou estragos na cidade.

A orientação é que as famílias atingidas procurem a Defesa Civil e a Secretaria de Ação Social da cidade. No boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quinta-feira (8), o fenômeno é classificado como vendaval.