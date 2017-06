Joaquim Barbosa acompanha julgamento no plenário do TSE

MARINA DIAS, LETÍCIA CASADO, CAMILA MATTOSO E REYNALDO TUROLLO JR. BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa chegou às 9h38 ao plenário do TSE para acompanhar o terceiro dia de sessão. Ele acompanha o julgamento sentando na primeira fileira. Cumprimentado por Herman Benjamin, Barbosa retribuiu com um "tchauzinho" para o relator. Na noite desta quarta (7), o ex-ministro do STF disse que não descartava uma candidatura e defendeu eleições diretas como solução para a crise. Barbosa afirmou que o país passa por "momento tempestuoso" na política, em que os "representantes eleitos não cumprem bem sua missão constitucional". Segundo ele, cabe ao Supremo, "como órgão de calibragem e moderação, ter uma vigilância redobrada".