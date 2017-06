PRF fiscaliza caminhões na BR-277 em São José dos Pinhais

(foto: Divulgação/PRF)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam nesta quinta-feira (8) a 64ª edição da Operação Serra Segura na BR-277, entre Curitiba e o Litoral do Paraná.

A ação acontece das 10 às 17 horas, em frente à Unidade Operacional Wanser, no quilômetro 59 da rodovia, em São José dos Pinhais, a cerca de um quilômetro da praça de pedágio.

Promovida em parceria com concessionárias de rodovias, a Operação Serra Segura fiscaliza as condições dos freios, pneus, suspensão e sistema de direção dos caminhões que transitam pelos trechos de serra nas rodovias federais do Paraná.

Desde dezembro de 2014, quando foi realizada a primeira edição da Serra Segura, 4.013 caminhões foram abordados pelos policiais rodoviários federais, em 63 operações específicas de fiscalização de veículos de carga.

Desse total, 1.115 veículos apresentaram ao menos uma irregularidade. O número equivale a cerca de 27,8% dos caminhões abordados.

A maioria dos problemas detectados dizem respeito ao mau estado de conservação dos veículos e à falta ou inoperância de equipamentos obrigatórios.

Pneus 'carecas', sistemas de freios desgastados ou danificados, suspensão alterada e irregularidades relacionadas ao tacógrafo estão entre as principais causas dos autos de infração emitidos durante a Serra Segura. Os agentes da PRF lavraram 2.050 notificações ao longo das 63 edições.

Os caminhões com problemas têm os seus documentos retidos até que os motoristas ou proprietários providenciem a regularização. Em casos mais graves, os veículos ficam retidos nos pátios da PRF.

Durante as ações de fiscalização, os policiais rodoviários federais têm o apoio técnico de mecânicos contratados pelas concessionárias. A edição desta quinta-feira tem a participação da Ecovia.

Os motoristas abordados também são submetidos ao exame do bafômetro. Eles assistem ainda a palestras e vídeos de educação para o trânsito.



Operação Serra Segura da PRF em números:

- 63 operações desde dezembro de 2014;

- 4.013 caminhões fiscalizados;

- 1.115 caminhões com ao menos uma irregularidade;

- 2.050 multas aplicadas.